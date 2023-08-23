https://ria.ru/20230823/sanktsii-1891795035.html
Канада вводит санкции против 29 юридических лиц в России
Канада вводит санкции против 29 юридических лиц в России - РИА Новости, 23.08.2023
Канада вводит санкции против 29 юридических лиц в России
Канада вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:48
2023-08-23T16:48
2023-08-23T16:53
в мире
канада
россия
санкции в отношении россии
джастин трюдо
украина
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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Канада вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо."Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении четырех физических лиц и 29 структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России", - сказал он.Трюдо добавил, что принимаемые меры призваны убедить Россию покинуть всю территорию Украины.
https://ria.ru/20230823/piket-1891786560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, россия, санкции в отношении россии, джастин трюдо, украина
В мире, Канада, Россия, Санкции в отношении России, Джастин Трюдо, Украина
Канада вводит санкции против 29 юридических лиц в России
Канада вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России