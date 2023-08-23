https://ria.ru/20230823/sanktsii-1891795035.html

Канада вводит санкции против 29 юридических лиц в России

Канада вводит санкции против 29 юридических лиц в России - РИА Новости, 23.08.2023

Канада вводит санкции против 29 юридических лиц в России

Канада вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:48

2023-08-23T16:48

2023-08-23T16:53

в мире

канада

россия

санкции в отношении россии

джастин трюдо

украина

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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Канада вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо."Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении четырех физических лиц и 29 структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России", - сказал он.Трюдо добавил, что принимаемые меры призваны убедить Россию покинуть всю территорию Украины.

https://ria.ru/20230823/piket-1891786560.html

канада

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, канада, россия, санкции в отношении россии, джастин трюдо, украина