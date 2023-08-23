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Канада вводит санкции против 29 юридических лиц в России - РИА Новости, 23.08.2023
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16:48 23.08.2023 (обновлено: 16:53 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/sanktsii-1891795035.html
Канада вводит санкции против 29 юридических лиц в России
Канада вводит санкции против 29 юридических лиц в России - РИА Новости, 23.08.2023
Канада вводит санкции против 29 юридических лиц в России
Канада вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:48
2023-08-23T16:53
в мире
канада
россия
санкции в отношении россии
джастин трюдо
украина
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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Канада вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо."Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении четырех физических лиц и 29 структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России", - сказал он.Трюдо добавил, что принимаемые меры призваны убедить Россию покинуть всю территорию Украины.
https://ria.ru/20230823/piket-1891786560.html
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в мире, канада, россия, санкции в отношении россии, джастин трюдо, украина
В мире, Канада, Россия, Санкции в отношении России, Джастин Трюдо, Украина
Канада вводит санкции против 29 юридических лиц в России

Канада вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Канада вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении четырех физических лиц и 29 структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России", - сказал он.
Трюдо добавил, что принимаемые меры призваны убедить Россию покинуть всю территорию Украины.
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В миреКанадаРоссияСанкции в отношении РоссииДжастин ТрюдоУкраина
 
 
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