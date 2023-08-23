https://ria.ru/20230823/sanatoriy-1891650500.html

Украинский БПЛА сбросил две гранаты на территорию белгородского санатория

Украинский БПЛА сбросил две гранаты на территорию белгородского санатория - РИА Новости, 23.08.2023

Украинский БПЛА сбросил две гранаты на территорию белгородского санатория

Украинские военные сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T07:55

2023-08-23T07:55

2023-08-23T08:29

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородская область

валуйки

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БЕЛГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Украинские военные сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Он уточнил, что осколками выбило четыре окна, пострадал фасад здания.На месте работают оперативные службы. Село Лавы находится примерно в семи километрах от города Валуйки и в 22 километрах от украинской границы.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Такое решение приняли из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230823/bespilotnik-1891638601.html

белгородская область

валуйки

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вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, валуйки