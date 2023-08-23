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Украинский БПЛА сбросил две гранаты на территорию белгородского санатория - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:55 23.08.2023 (обновлено: 08:29 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/sanatoriy-1891650500.html
Украинский БПЛА сбросил две гранаты на территорию белгородского санатория
Украинский БПЛА сбросил две гранаты на территорию белгородского санатория - РИА Новости, 23.08.2023
Украинский БПЛА сбросил две гранаты на территорию белгородского санатория
Украинские военные сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T07:55
2023-08-23T08:29
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
валуйки
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БЕЛГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Украинские военные сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Он уточнил, что осколками выбило четыре окна, пострадал фасад здания.На месте работают оперативные службы. Село Лавы находится примерно в семи километрах от города Валуйки и в 22 километрах от украинской границы.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Такое решение приняли из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230823/bespilotnik-1891638601.html
белгородская область
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вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, валуйки
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Валуйки
Украинский БПЛА сбросил две гранаты на территорию белгородского санатория

Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Лавы

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Украинские военные сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА. Пострадавших нет", — говорится в публикации.
Он уточнил, что осколками выбило четыре окна, пострадал фасад здания.
На месте работают оперативные службы.
Село Лавы находится примерно в семи километрах от города Валуйки и в 22 километрах от украинской границы.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Такое решение приняли из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВалуйки
 
 
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