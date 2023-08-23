СМИ: над Румынией зафиксировали рекордное число самолетов-шпионов НАТО
Adevarul: над Румынией зафиксировали рекордное число самолетов-шпионов НАТО
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon CarnelСамолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon Carnel
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Рекордное количество самолетов-разведчиков стран НАТО замечено в небе над Румынией, а также над Черным морем, сообщает румынское издание Adevarul.
"Рекорд самолетов-шпионов союзников в небе Румынии и над Черным морем. Это продолжается уже давно, но вчерашний день (вторник - ред.) стал рекордным для этих полетов", - сообщает издание.
Прежде всего речь шла о двух самолетах Boeing E-3 Sentry Воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО, которые летали над Румынией, а также о самолете Boeing KC-135R Stratotanker.
Много часов летал по петле над дельтой Дуная, а иногда и над Черным морем самолет Lockheed EP-3E Aries II ВМС США. Был замечен еще один необычный самолет - Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, который на первый взгляд выглядит как бизнес-самолет. Adevarul со ссылкой на свои источники уверяет, что самолет пронизан датчиками и компьютерами, позволяющими перехватывать и расшифровывать сообщения противника на расстоянии сотен километров. Самолет принадлежит частной компании, и хотя на борту нет военных, эксперты Пентагона подключены к его датчикам через спутник, данные используются в режиме реального времени.
Наконец, над Черным морем пролетел и мощный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. У него есть множество электрооптических и инфракрасных датчиков, а также высокоточный радар, который позволяет наблюдать за 100 000 км² территории в день — территорией размером с Южную Корею или Исландию.
НАТО на фоне прекращения черноморской зерновой инициативы решила усилить разведку в регионе Черного моря, об этом говорится в заявлении по итогам совета НАТО-Украина, которое прошло 26 июля.