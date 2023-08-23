Рейтинг@Mail.ru
СМИ: над Румынией зафиксировали рекордное число самолетов-шпионов НАТО - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 23.08.2023 (обновлено: 12:31 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/samolety-1891712082.html
СМИ: над Румынией зафиксировали рекордное число самолетов-шпионов НАТО
СМИ: над Румынией зафиксировали рекордное число самолетов-шпионов НАТО - РИА Новости, 23.08.2023
СМИ: над Румынией зафиксировали рекордное число самолетов-шпионов НАТО
Рекордное количество самолетов-разведчиков стран НАТО замечено в небе над Румынией, а также над Черным морем, сообщает румынское издание Adevarul. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:20
2023-08-23T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
нато
румыния
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845535973_0:179:2318:1483_1920x0_80_0_0_b68159770889245b390194c07f324e9b.jpg
КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Рекордное количество самолетов-разведчиков стран НАТО замечено в небе над Румынией, а также над Черным морем, сообщает румынское издание Adevarul. "Рекорд самолетов-шпионов союзников в небе Румынии и над Черным морем. Это продолжается уже давно, но вчерашний день (вторник - ред.) стал рекордным для этих полетов", - сообщает издание. Прежде всего речь шла о двух самолетах Boeing E-3 Sentry Воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО, которые летали над Румынией, а также о самолете Boeing KC-135R Stratotanker. Много часов летал по петле над дельтой Дуная, а иногда и над Черным морем самолет Lockheed EP-3E Aries II ВМС США. Был замечен еще один необычный самолет - Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, который на первый взгляд выглядит как бизнес-самолет. Adevarul со ссылкой на свои источники уверяет, что самолет пронизан датчиками и компьютерами, позволяющими перехватывать и расшифровывать сообщения противника на расстоянии сотен километров. Самолет принадлежит частной компании, и хотя на борту нет военных, эксперты Пентагона подключены к его датчикам через спутник, данные используются в режиме реального времени. Наконец, над Черным морем пролетел и мощный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. У него есть множество электрооптических и инфракрасных датчиков, а также высокоточный радар, который позволяет наблюдать за 100 000 км² территории в день — территорией размером с Южную Корею или Исландию. НАТО на фоне прекращения черноморской зерновой инициативы решила усилить разведку в регионе Черного моря, об этом говорится в заявлении по итогам совета НАТО-Украина, которое прошло 26 июля.
https://ria.ru/20230823/voyna-1891630533.html
https://ria.ru/20230821/ukraina-1891403193.html
черное море
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845535973_0:0:2318:1740_1920x0_80_0_0_a295203f143f1a51490a406eadfe32bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, нато, румыния, военно-морские силы сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черное море, НАТО, Румыния, Военно-морские силы США, Министерство обороны США
СМИ: над Румынией зафиксировали рекордное число самолетов-шпионов НАТО

Adevarul: над Румынией зафиксировали рекордное число самолетов-шпионов НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon CarnelСамолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon Carnel
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Рекордное количество самолетов-разведчиков стран НАТО замечено в небе над Румынией, а также над Черным морем, сообщает румынское издание Adevarul.
"Рекорд самолетов-шпионов союзников в небе Румынии и над Черным морем. Это продолжается уже давно, но вчерашний день (вторник - ред.) стал рекордным для этих полетов", - сообщает издание.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
НАТО ведет полноценную и кровавую войну против России, уверен Медведев
Вчера, 01:00
Прежде всего речь шла о двух самолетах Boeing E-3 Sentry Воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО, которые летали над Румынией, а также о самолете Boeing KC-135R Stratotanker.
Много часов летал по петле над дельтой Дуная, а иногда и над Черным морем самолет Lockheed EP-3E Aries II ВМС США. Был замечен еще один необычный самолет - Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, который на первый взгляд выглядит как бизнес-самолет. Adevarul со ссылкой на свои источники уверяет, что самолет пронизан датчиками и компьютерами, позволяющими перехватывать и расшифровывать сообщения противника на расстоянии сотен километров. Самолет принадлежит частной компании, и хотя на борту нет военных, эксперты Пентагона подключены к его датчикам через спутник, данные используются в режиме реального времени.
Наконец, над Черным морем пролетел и мощный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. У него есть множество электрооптических и инфракрасных датчиков, а также высокоточный радар, который позволяет наблюдать за 100 000 км² территории в день — территорией размером с Южную Корею или Исландию.
НАТО на фоне прекращения черноморской зерновой инициативы решила усилить разведку в регионе Черного моря, об этом говорится в заявлении по итогам совета НАТО-Украина, которое прошло 26 июля.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Полыхнет весь континент: раскрыт сценарий катастрофы на Украине из-за НАТО
21 августа, 22:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерное мореНАТОРумынияВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала