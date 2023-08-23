https://ria.ru/20230823/samolety-1891712082.html

СМИ: над Румынией зафиксировали рекордное число самолетов-шпионов НАТО

СМИ: над Румынией зафиксировали рекордное число самолетов-шпионов НАТО - РИА Новости, 23.08.2023

СМИ: над Румынией зафиксировали рекордное число самолетов-шпионов НАТО

Рекордное количество самолетов-разведчиков стран НАТО замечено в небе над Румынией, а также над Черным морем, сообщает румынское издание Adevarul. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:20

2023-08-23T12:20

2023-08-23T12:31

специальная военная операция на украине

в мире

черное море

нато

румыния

военно-морские силы сша

министерство обороны сша

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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Рекордное количество самолетов-разведчиков стран НАТО замечено в небе над Румынией, а также над Черным морем, сообщает румынское издание Adevarul. "Рекорд самолетов-шпионов союзников в небе Румынии и над Черным морем. Это продолжается уже давно, но вчерашний день (вторник - ред.) стал рекордным для этих полетов", - сообщает издание. Прежде всего речь шла о двух самолетах Boeing E-3 Sentry Воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО, которые летали над Румынией, а также о самолете Boeing KC-135R Stratotanker. Много часов летал по петле над дельтой Дуная, а иногда и над Черным морем самолет Lockheed EP-3E Aries II ВМС США. Был замечен еще один необычный самолет - Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, который на первый взгляд выглядит как бизнес-самолет. Adevarul со ссылкой на свои источники уверяет, что самолет пронизан датчиками и компьютерами, позволяющими перехватывать и расшифровывать сообщения противника на расстоянии сотен километров. Самолет принадлежит частной компании, и хотя на борту нет военных, эксперты Пентагона подключены к его датчикам через спутник, данные используются в режиме реального времени. Наконец, над Черным морем пролетел и мощный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. У него есть множество электрооптических и инфракрасных датчиков, а также высокоточный радар, который позволяет наблюдать за 100 000 км² территории в день — территорией размером с Южную Корею или Исландию. НАТО на фоне прекращения черноморской зерновой инициативы решила усилить разведку в регионе Черного моря, об этом говорится в заявлении по итогам совета НАТО-Украина, которое прошло 26 июля.

https://ria.ru/20230823/voyna-1891630533.html

https://ria.ru/20230821/ukraina-1891403193.html

черное море

румыния

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в мире, черное море, нато, румыния, военно-морские силы сша, министерство обороны сша