https://ria.ru/20230823/samolet-1891714137.html
В Шереметьево сел самолет, возвращавшийся в Москву из-за неполадок
В Шереметьево сел самолет, возвращавшийся в Москву из-за неполадок - РИА Новости, 23.08.2023
В Шереметьево сел самолет, возвращавшийся в Москву из-за неполадок
Пассажирский Boeing-737, возвращавшийся в аэропорт "Шереметьево" из-за технических неполадок, выполнил посадку в штатном режиме, люди не пострадали, рассказал... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:26
2023-08-23T12:26
2023-08-23T13:23
происшествия
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шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пассажирский Boeing-737, возвращавшийся в аэропорт "Шереметьево" из-за технических неполадок, выполнил посадку в штатном режиме, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 12.06 самолет штатно приземлился в аэропорту "Шереметьево". Люди не пострадали", — сказал собеседник агентства. Ранее он сообщал, что самолет, вылетевший в Сочи, возвращается в "Шереметьево", предварительно, из-за неисправности в системе кондиционирования.
https://ria.ru/20230817/samolety-1890600285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, шереметьево (аэропорт), boeing 737, новости - туризм
Происшествия, Сочи, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737, Туризм, Новости - Туризм
В Шереметьево сел самолет, возвращавшийся в Москву из-за неполадок
Вылетевший в Сочи Boeing-737 вернулся в Шереметьево из-за неисправности