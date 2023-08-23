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В Шереметьево сел самолет, возвращавшийся в Москву из-за неполадок - РИА Новости, 23.08.2023
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Туризм
 
12:26 23.08.2023 (обновлено: 13:23 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/samolet-1891714137.html
В Шереметьево сел самолет, возвращавшийся в Москву из-за неполадок
В Шереметьево сел самолет, возвращавшийся в Москву из-за неполадок - РИА Новости, 23.08.2023
В Шереметьево сел самолет, возвращавшийся в Москву из-за неполадок
Пассажирский Boeing-737, возвращавшийся в аэропорт "Шереметьево" из-за технических неполадок, выполнил посадку в штатном режиме, люди не пострадали, рассказал... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:26
2023-08-23T13:23
происшествия
сочи
шереметьево (аэропорт)
boeing 737
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пассажирский Boeing-737, возвращавшийся в аэропорт "Шереметьево" из-за технических неполадок, выполнил посадку в штатном режиме, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 12.06 самолет штатно приземлился в аэропорту "Шереметьево". Люди не пострадали", — сказал собеседник агентства. Ранее он сообщал, что самолет, вылетевший в Сочи, возвращается в "Шереметьево", предварительно, из-за неисправности в системе кондиционирования.
https://ria.ru/20230817/samolety-1890600285.html
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происшествия, сочи, шереметьево (аэропорт), boeing 737, новости - туризм
Происшествия, Сочи, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737, Туризм, Новости - Туризм
В Шереметьево сел самолет, возвращавшийся в Москву из-за неполадок

Вылетевший в Сочи Boeing-737 вернулся в Шереметьево из-за неисправности

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пассажирский Boeing-737, возвращавшийся в аэропорт "Шереметьево" из-за технических неполадок, выполнил посадку в штатном режиме, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 12.06 самолет штатно приземлился в аэропорту "Шереметьево". Люди не пострадали", — сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщал, что самолет, вылетевший в Сочи, возвращается в "Шереметьево", предварительно, из-за неисправности в системе кондиционирования.
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ТуризмПроисшествияСочиШереметьево (аэропорт)Boeing 737Новости - Туризм
 
 
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