https://ria.ru/20230823/samolet-1891714137.html

В Шереметьево сел самолет, возвращавшийся в Москву из-за неполадок

В Шереметьево сел самолет, возвращавшийся в Москву из-за неполадок - РИА Новости, 23.08.2023

В Шереметьево сел самолет, возвращавшийся в Москву из-за неполадок

Пассажирский Boeing-737, возвращавшийся в аэропорт "Шереметьево" из-за технических неполадок, выполнил посадку в штатном режиме, люди не пострадали, рассказал... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:26

2023-08-23T12:26

2023-08-23T13:23

происшествия

сочи

шереметьево (аэропорт)

boeing 737

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пассажирский Boeing-737, возвращавшийся в аэропорт "Шереметьево" из-за технических неполадок, выполнил посадку в штатном режиме, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 12.06 самолет штатно приземлился в аэропорту "Шереметьево". Люди не пострадали", — сказал собеседник агентства. Ранее он сообщал, что самолет, вылетевший в Сочи, возвращается в "Шереметьево", предварительно, из-за неисправности в системе кондиционирования.

https://ria.ru/20230817/samolety-1890600285.html

сочи

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сочи, шереметьево (аэропорт), boeing 737, новости - туризм