https://ria.ru/20230823/sammit-1891657322.html
Саммит "Крымская платформа" бессмыслен, заявили на полуострове
Саммит "Крымская платформа" бессмыслен, заявили на полуострове - РИА Новости, 23.08.2023
Саммит "Крымская платформа" бессмыслен, заявили на полуострове
Украинский саммит "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности и практического смысла, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:01
2023-08-23T09:01
2023-08-23T09:01
владимир константинов
республика крым
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Украинский саммит "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности и практического смысла, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Владимир Зеленский в своем телеграм-канале анонсировал поведение саммита "Крымская платформа" 23 августа. Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. "Сама по себе эта идея — абсолютно деструктивная. Их задача — в очередной раз привлечь к себе внимание. "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности, и тем более — никакого практического смысла", - сказал РИА Новости Константинов. По его мнению, уважающие себя западные политики не будут участвовать в украинском саммите ввиду его бесперспективности. "Какой им смысл обсуждать бред киевских наркоманов о том, как Зеленский полетит на Луну или колонизирует Марс?" - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20230822/budanov-1891549321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир константинов, республика крым, украина, россия
Владимир Константинов, Республика Крым, Украина, Россия
Саммит "Крымская платформа" бессмыслен, заявили на полуострове
Константинов назвал саммит "Крымская платформа" нелегитимным и бессмысленным
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Украинский саммит "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности и практического смысла, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Владимир Зеленский
в своем телеграм-канале анонсировал поведение саммита "Крымская платформа" 23 августа. Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве
в 2021 году по инициативе Украины
, на нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.
"Сама по себе эта идея — абсолютно деструктивная. Их задача — в очередной раз привлечь к себе внимание. "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности, и тем более — никакого практического смысла", - сказал РИА Новости Константинов.
По его мнению, уважающие себя западные политики не будут участвовать в украинском саммите ввиду его бесперспективности. "Какой им смысл обсуждать бред киевских наркоманов о том, как Зеленский полетит на Луну или колонизирует Марс?" - подчеркнул Константинов.
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