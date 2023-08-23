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Саммит "Крымская платформа" бессмыслен, заявили на полуострове - РИА Новости, 23.08.2023
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09:01 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/sammit-1891657322.html
Саммит "Крымская платформа" бессмыслен, заявили на полуострове
Саммит "Крымская платформа" бессмыслен, заявили на полуострове - РИА Новости, 23.08.2023
Саммит "Крымская платформа" бессмыслен, заявили на полуострове
Украинский саммит "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности и практического смысла, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:01
2023-08-23T09:01
владимир константинов
республика крым
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Украинский саммит "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности и практического смысла, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Владимир Зеленский в своем телеграм-канале анонсировал поведение саммита "Крымская платформа" 23 августа. Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. "Сама по себе эта идея — абсолютно деструктивная. Их задача — в очередной раз привлечь к себе внимание. "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности, и тем более — никакого практического смысла", - сказал РИА Новости Константинов. По его мнению, уважающие себя западные политики не будут участвовать в украинском саммите ввиду его бесперспективности. "Какой им смысл обсуждать бред киевских наркоманов о том, как Зеленский полетит на Луну или колонизирует Марс?" - подчеркнул Константинов.
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владимир константинов, республика крым, украина, россия
Владимир Константинов, Республика Крым, Украина, Россия
Саммит "Крымская платформа" бессмыслен, заявили на полуострове

Константинов назвал саммит "Крымская платформа" нелегитимным и бессмысленным

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Украинский саммит "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности и практического смысла, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Владимир Зеленский в своем телеграм-канале анонсировал поведение саммита "Крымская платформа" 23 августа. Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.
"Сама по себе эта идея — абсолютно деструктивная. Их задача — в очередной раз привлечь к себе внимание. "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности, и тем более — никакого практического смысла", - сказал РИА Новости Константинов.
По его мнению, уважающие себя западные политики не будут участвовать в украинском саммите ввиду его бесперспективности. "Какой им смысл обсуждать бред киевских наркоманов о том, как Зеленский полетит на Луну или колонизирует Марс?" - подчеркнул Константинов.
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