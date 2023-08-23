https://ria.ru/20230823/sammit-1891657322.html

Саммит "Крымская платформа" бессмыслен, заявили на полуострове

Саммит "Крымская платформа" бессмыслен, заявили на полуострове - РИА Новости, 23.08.2023

Саммит "Крымская платформа" бессмыслен, заявили на полуострове

Украинский саммит "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности и практического смысла, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:01

2023-08-23T09:01

2023-08-23T09:01

владимир константинов

республика крым

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Украинский саммит "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности и практического смысла, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Владимир Зеленский в своем телеграм-канале анонсировал поведение саммита "Крымская платформа" 23 августа. Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. "Сама по себе эта идея — абсолютно деструктивная. Их задача — в очередной раз привлечь к себе внимание. "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности, и тем более — никакого практического смысла", - сказал РИА Новости Константинов. По его мнению, уважающие себя западные политики не будут участвовать в украинском саммите ввиду его бесперспективности. "Какой им смысл обсуждать бред киевских наркоманов о том, как Зеленский полетит на Луну или колонизирует Марс?" - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20230822/budanov-1891549321.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир константинов, республика крым, украина, россия