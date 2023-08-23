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Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине - РИА Новости, 23.08.2023
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11:32 23.08.2023
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Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине
Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине - РИА Новости, 23.08.2023
Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что на Украине растут антивоенные настроения. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:32
2023-08-23T11:32
украина
херсонская область
россия
владимир сальдо
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что на Украине растут антивоенные настроения. "Даже в западноукраинских областях - и там настроения очень и очень антивоенные. Люди понимают и теперь все больше и больше начинают говорить, хотя их и запугивают, о том, что это не наша война, нам в ней участвовать не нужно", - сказал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Украина, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, В мире
Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине

Врио губернатора Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что на Украине растут антивоенные настроения.
"Даже в западноукраинских областях - и там настроения очень и очень антивоенные. Люди понимают и теперь все больше и больше начинают говорить, хотя их и запугивают, о том, что это не наша война, нам в ней участвовать не нужно", - сказал Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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