https://ria.ru/20230823/saldo-1891694973.html

Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине

Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине - РИА Новости, 23.08.2023

Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что на Украине растут антивоенные настроения. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:32

2023-08-23T11:32

2023-08-23T11:32

украина

херсонская область

россия

владимир сальдо

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что на Украине растут антивоенные настроения. "Даже в западноукраинских областях - и там настроения очень и очень антивоенные. Люди понимают и теперь все больше и больше начинают говорить, хотя их и запугивают, о том, что это не наша война, нам в ней участвовать не нужно", - сказал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230823/kherson-1891693698.html

украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, херсонская область , россия, владимир сальдо, в мире