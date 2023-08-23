МВД объявило в розыск сына экс-судьи из Чечни Янгулбаева
МВД объявило в федеральный розыск сына экс-судьи из Чечни Янгулбаева Абубакара
Сотрудник полиции. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. МВД России объявило в федеральный розыск Абубакара Янгулбаева – сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, осужденной за нападение на правоохранителя.
Соответствующая информация есть в базе ведомства. Уголовная статья, по которой разыскивается 31-летний Янгулбаев, не указана.
© МВД РоссииИнформация о розыске Абубакара Янгулбаева
© МВД России
Информация о розыске Абубакара Янгулбаева
Мусаеву в январе 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству ее адвоката Натальи Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, отмечал Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности.
Позже Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы* уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".
Против Ибрагима Янгулбаева* было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Росфинмониторинг внес братьев в перечень террористов и экстремистов.
В июле нынешнего года Ахматовский районный суд Грозного приговорил Мусаеву к 5,5 годам колонии общего режима, признав ее виновной в применении насилия в отношении представителя власти и мошенничестве.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов.