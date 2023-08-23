https://ria.ru/20230823/rozysk-1891786408.html

МВД объявило в розыск сына экс-судьи из Чечни Янгулбаева

МВД объявило в розыск сына экс-судьи из Чечни Янгулбаева - РИА Новости, 23.08.2023

МВД объявило в розыск сына экс-судьи из Чечни Янгулбаева

МВД России объявило в федеральный розыск Абубакара Янгулбаева – сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, осужденной за нападение РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:26

2023-08-23T16:26

2023-08-23T16:33

грозный

россия

нижний новгород

сайди янгулбаев

рамзан кадыров

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. МВД России объявило в федеральный розыск Абубакара Янгулбаева – сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, осужденной за нападение на правоохранителя. Соответствующая информация есть в базе ведомства. Уголовная статья, по которой разыскивается 31-летний Янгулбаев, не указана. Мусаеву в январе 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству ее адвоката Натальи Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, отмечал Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. Позже Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы* уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети". Против Ибрагима Янгулбаева* было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Росфинмониторинг внес братьев в перечень террористов и экстремистов. В июле нынешнего года Ахматовский районный суд Грозного приговорил Мусаеву к 5,5 годам колонии общего режима, признав ее виновной в применении насилия в отношении представителя власти и мошенничестве.* Внесены в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20230818/shainyan-1890804689.html

https://ria.ru/20230809/rozysk-1889170090.html

грозный

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грозный, россия, нижний новгород, сайди янгулбаев, рамзан кадыров, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия