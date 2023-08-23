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МВД объявило в розыск сына экс-судьи из Чечни Янгулбаева - РИА Новости, 23.08.2023
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16:26 23.08.2023 (обновлено: 16:33 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/rozysk-1891786408.html
МВД объявило в розыск сына экс-судьи из Чечни Янгулбаева
МВД объявило в розыск сына экс-судьи из Чечни Янгулбаева - РИА Новости, 23.08.2023
МВД объявило в розыск сына экс-судьи из Чечни Янгулбаева
МВД России объявило в федеральный розыск Абубакара Янгулбаева – сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, осужденной за нападение РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:26
2023-08-23T16:33
грозный
россия
нижний новгород
сайди янгулбаев
рамзан кадыров
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. МВД России объявило в федеральный розыск Абубакара Янгулбаева – сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, осужденной за нападение на правоохранителя. Соответствующая информация есть в базе ведомства. Уголовная статья, по которой разыскивается 31-летний Янгулбаев, не указана. Мусаеву в январе 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству ее адвоката Натальи Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, отмечал Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. Позже Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы* уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети". Против Ибрагима Янгулбаева* было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Росфинмониторинг внес братьев в перечень террористов и экстремистов. В июле нынешнего года Ахматовский районный суд Грозного приговорил Мусаеву к 5,5 годам колонии общего режима, признав ее виновной в применении насилия в отношении представителя власти и мошенничестве.* Внесены в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20230818/shainyan-1890804689.html
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грозный, россия, нижний новгород, сайди янгулбаев, рамзан кадыров, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Грозный, Россия, Нижний Новгород, Сайди Янгулбаев, Рамзан Кадыров, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
МВД объявило в розыск сына экс-судьи из Чечни Янгулбаева

МВД объявило в федеральный розыск сына экс-судьи из Чечни Янгулбаева Абубакара

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. МВД России объявило в федеральный розыск Абубакара Янгулбаева – сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, осужденной за нападение на правоохранителя.
Соответствующая информация есть в базе ведомства. Уголовная статья, по которой разыскивается 31-летний Янгулбаев, не указана.
© МВД РоссииИнформация о розыске Абубакара Янгулбаева
Информация о розыске Абубакара Янгулбаева
© МВД России
Информация о розыске Абубакара Янгулбаева
Мусаеву в январе 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству ее адвоката Натальи Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, отмечал Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности.
Позже Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы* уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".
Карен Шаинян* (иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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18 августа, 12:29
Против Ибрагима Янгулбаева* было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Росфинмониторинг внес братьев в перечень террористов и экстремистов.
В июле нынешнего года Ахматовский районный суд Грозного приговорил Мусаеву к 5,5 годам колонии общего режима, признав ее виновной в применении насилия в отношении представителя власти и мошенничестве.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов.
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9 августа, 21:33
 
ГрозныйРоссияНижний НовгородСайди ЯнгулбаевРамзан КадыровФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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