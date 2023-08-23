https://ria.ru/20230823/roskosmos-1891752081.html
"Роскосмос" объяснил, зачем ему самолет Ту-204
"Роскосмос" объяснил, зачем ему самолет Ту-204 - РИА Новости, 23.08.2023
"Роскосмос" объяснил, зачем ему самолет Ту-204
"Роскосмос" планирует приобрести подержанный самолёт Ту-204 или Ту-214, чтобы возить на нём делегации и специалистов предприятий на космодромы Восточный и... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:29
2023-08-23T14:29
2023-08-23T14:29
байконур (город)
россия
плесецк
сергей королев
юрий гагарин (космонавт)
центр подготовки космонавтов
роскосмос
газпром
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. "Роскосмос" планирует приобрести подержанный самолёт Ту-204 или Ту-214, чтобы возить на нём делегации и специалистов предприятий на космодромы Восточный и Байконур, имеющиеся у госкорпорации Ту-204-300 для этого не подходят, потому что приспособлены для эвакуации космонавтов и имеют недостаточно посадочных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. Ранее "Коммерсант" написал, что "Роскосмос" и структура "Газпрома" собираются приобрести два Ту-204 у лизинговой компании "Ростеха" ИФК, находящиеся вне лётной годности (летать на данный момент нельзя, нуждаются в восстановлении). "Госкорпорация "Роскосмос" в настоящее время прорабатывает вопрос приобретения не нового, а уже бывшего в эксплуатации самолёта Ту-204 либо Ту-214", - говорится в сообщении пресс-службы. При этом уточняется, что переговоры ещё ведутся, а после передачи самолёта потребуется восстанавливать его лётную годность, о сроках возможной поставки пока рано говорить. В пресс-службе подчеркнули, что передавать самолёты в управление коммерческим авиакомпаниям не планируется, так как всеми компетенциями по эксплуатации Ту-204/214 обладает входящий в состав госкорпорации Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Предварительные переговоры велись о воздушном судне вместимостью не меньше 140 пассажиров в двухклассной компоновке. Такой самолёт нужен "Роскосмосу", чтобы возить членов государственных комиссий, оперативных групп, пусковых расчетов, сотрудников предприятий Госкорпорации для обеспечения работы на космодромах Байконур и Восточный. Имеющиеся сейчас в управлении ЦПК два Ту-204-300 для этого не подходят, потому что их компоновка адаптирована для транспортировки экипажей космических кораблей к месту старта и эвакуации после посадки. Каждый из них имеет лишь около 50 посадочных мест, пояснили в пресс-службе. В 2019 году ЦПК получил заказанные в 2014 году новые самолёты Ту-204-300, названные в честь Сергея Королева и Юрия Гагарина. Оба имеют по три салона и оборудованы шестью специализированными купе для перевозки космонавтов. Также на борту есть одноместные кресла вне купе для сопровождающих или медицинского персонала каждого космонавта. В 2022 году авиакомпания "Производственное объединение "Космос" (также входит в "Роскосмос") прекратила эксплуатацию самолётов Ту-134АК, построенных почти 40 лет назад, на которых руководство и специалисты ракетно-космической промышленности России летали на космодромы Байконур, Восточный и Плесецк, а также в города присутствия организаций "Роскосмоса". В Ту-134АК было ещё меньше мест: они имели по четыре салона на 28 пассажиров.
https://ria.ru/20221125/tu-1834123810.html
https://ria.ru/20220524/detali-1790468183.html
https://ria.ru/20230823/raketa-1891635682.html
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байконур (город), россия, плесецк, сергей королев, юрий гагарин (космонавт), центр подготовки космонавтов, роскосмос, газпром, ту-204, ту-134, ту-214
Байконур (город), Россия, Плесецк, Сергей Королев, Юрий Гагарин (космонавт), Центр подготовки космонавтов, Роскосмос, Газпром, Ту-204, Ту-134, Ту-214
"Роскосмос" объяснил, зачем ему самолет Ту-204
"Роскосмос": Ту-204 или Ту-214 нужны, чтобы возить делегации на космодромы
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. "Роскосмос" планирует приобрести подержанный самолёт Ту-204 или Ту-214, чтобы возить на нём делегации и специалистов предприятий на космодромы Восточный и Байконур, имеющиеся у госкорпорации Ту-204-300 для этого не подходят, потому что приспособлены для эвакуации космонавтов и имеют недостаточно посадочных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Ранее "Коммерсант" написал, что "Роскосмос" и структура "Газпрома
" собираются приобрести два Ту-204 у лизинговой компании "Ростеха
" ИФК
, находящиеся вне лётной годности (летать на данный момент нельзя, нуждаются в восстановлении).
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"Госкорпорация "Роскосмос" в настоящее время прорабатывает вопрос приобретения не нового, а уже бывшего в эксплуатации самолёта Ту-204 либо Ту-214", - говорится в сообщении пресс-службы.
При этом уточняется, что переговоры ещё ведутся, а после передачи самолёта потребуется восстанавливать его лётную годность, о сроках возможной поставки пока рано говорить.
В пресс-службе подчеркнули, что передавать самолёты в управление коммерческим авиакомпаниям не планируется, так как всеми компетенциями по эксплуатации Ту-204/214 обладает входящий в состав госкорпорации Центр подготовки космонавтов (ЦПК
) имени Гагарина.
Предварительные переговоры велись о воздушном судне вместимостью не меньше 140 пассажиров в двухклассной компоновке. Такой самолёт нужен "Роскосмосу", чтобы возить членов государственных комиссий, оперативных групп, пусковых расчетов, сотрудников предприятий Госкорпорации для обеспечения работы на космодромах Байконур и Восточный.
Имеющиеся сейчас в управлении ЦПК два Ту-204-300 для этого не подходят, потому что их компоновка адаптирована для транспортировки экипажей космических кораблей к месту старта и эвакуации после посадки. Каждый из них имеет лишь около 50 посадочных мест, пояснили в пресс-службе.
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В 2019 году ЦПК получил заказанные в 2014 году новые самолёты Ту-204-300, названные в честь Сергея Королева
и Юрия Гагарина
. Оба имеют по три салона и оборудованы шестью специализированными купе для перевозки космонавтов. Также на борту есть одноместные кресла вне купе для сопровождающих или медицинского персонала каждого космонавта.
В 2022 году авиакомпания "Производственное объединение "Космос" (также входит в "Роскосмос") прекратила эксплуатацию самолётов
Ту-134АК, построенных почти 40 лет назад, на которых руководство и специалисты ракетно-космической промышленности России
летали на космодромы Байконур, Восточный и Плесецк
, а также в города присутствия организаций "Роскосмоса". В Ту-134АК было ещё меньше мест: они имели по четыре салона на 28 пассажиров.
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