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РЭЦ поддержал экспорт в страны БРИКС на $13,6 млрд с 2019 года - РИА Новости, 23.08.2023
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17:27 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/rets-1891806411.html
РЭЦ поддержал экспорт в страны БРИКС на $13,6 млрд с 2019 года
РЭЦ поддержал экспорт в страны БРИКС на $13,6 млрд с 2019 года - РИА Новости, 23.08.2023
РЭЦ поддержал экспорт в страны БРИКС на $13,6 млрд с 2019 года
Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) поддержала экспорт в страны БРИКС (Бразилию, Индию, Китай, ЮАР) на более чем 13,6 миллиарда долларов с... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:27
2023-08-23T17:27
экономика
россия
брикс
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) поддержала экспорт в страны БРИКС (Бразилию, Индию, Китай, ЮАР) на более чем 13,6 миллиарда долларов с 2019 года, сообщил вице-президент РЭЦ Роман Генкель."Рынок стран БРИКС на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных направлений для расширяющего свою географию бизнеса. За последние годы объем поддержанного Российским экспортным центром экспорта в страны БРИКС достиг 13,6 миллиарда долларов, причем 1,4 миллиарда долларов из них мы поддержали только за этот год. РЭЦ всегда готов помочь любому экспортеру, который задумывается о выходе на рынок БРИКС, на всем пути: от поиска партнеров и адаптации продукта под рынок до организации и страхования поставок", - сказал Генкель."БРИКС в ходе своего существования продемонстрировал себя как надежное межгосударственное объединение, где каждый участник вкладывает существенный вклад в развитие международной торговли. Сотрудничество со странами БРИКС имеет стратегическое значение для ВЭБ.РФ и наших институтов развития. Мы осознаем потенциал объединения и будем продолжать содействовать экспортно-импортным операциям внутри блока, а также совместным инфраструктурным проектам в странах-участницах", - подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.
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экономика, россия, брикс, экспорт, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, БРИКС, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ поддержал экспорт в страны БРИКС на $13,6 млрд с 2019 года

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) поддержала экспорт в страны БРИКС (Бразилию, Индию, Китай, ЮАР) на более чем 13,6 миллиарда долларов с 2019 года, сообщил вице-президент РЭЦ Роман Генкель.
"Рынок стран БРИКС на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных направлений для расширяющего свою географию бизнеса. За последние годы объем поддержанного Российским экспортным центром экспорта в страны БРИКС достиг 13,6 миллиарда долларов, причем 1,4 миллиарда долларов из них мы поддержали только за этот год. РЭЦ всегда готов помочь любому экспортеру, который задумывается о выходе на рынок БРИКС, на всем пути: от поиска партнеров и адаптации продукта под рынок до организации и страхования поставок", - сказал Генкель.
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
РЭЦ увеличивает экспортный потенциал Вологодской области
18 августа, 14:44
"БРИКС в ходе своего существования продемонстрировал себя как надежное межгосударственное объединение, где каждый участник вкладывает существенный вклад в развитие международной торговли. Сотрудничество со странами БРИКС имеет стратегическое значение для ВЭБ.РФ и наших институтов развития. Мы осознаем потенциал объединения и будем продолжать содействовать экспортно-импортным операциям внутри блока, а также совместным инфраструктурным проектам в странах-участницах", - подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.
 
ЭкономикаРоссияБРИКСЭкспортРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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