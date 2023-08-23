https://ria.ru/20230823/rets-1891806411.html

РЭЦ поддержал экспорт в страны БРИКС на $13,6 млрд с 2019 года

РЭЦ поддержал экспорт в страны БРИКС на $13,6 млрд с 2019 года - РИА Новости, 23.08.2023

РЭЦ поддержал экспорт в страны БРИКС на $13,6 млрд с 2019 года

Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) поддержала экспорт в страны БРИКС (Бразилию, Индию, Китай, ЮАР) на более чем 13,6 миллиарда долларов с... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:27

2023-08-23T17:27

2023-08-23T17:27

экономика

россия

брикс

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) поддержала экспорт в страны БРИКС (Бразилию, Индию, Китай, ЮАР) на более чем 13,6 миллиарда долларов с 2019 года, сообщил вице-президент РЭЦ Роман Генкель."Рынок стран БРИКС на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных направлений для расширяющего свою географию бизнеса. За последние годы объем поддержанного Российским экспортным центром экспорта в страны БРИКС достиг 13,6 миллиарда долларов, причем 1,4 миллиарда долларов из них мы поддержали только за этот год. РЭЦ всегда готов помочь любому экспортеру, который задумывается о выходе на рынок БРИКС, на всем пути: от поиска партнеров и адаптации продукта под рынок до организации и страхования поставок", - сказал Генкель."БРИКС в ходе своего существования продемонстрировал себя как надежное межгосударственное объединение, где каждый участник вкладывает существенный вклад в развитие международной торговли. Сотрудничество со странами БРИКС имеет стратегическое значение для ВЭБ.РФ и наших институтов развития. Мы осознаем потенциал объединения и будем продолжать содействовать экспортно-импортным операциям внутри блока, а также совместным инфраструктурным проектам в странах-участницах", - подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

https://ria.ru/20230818/rets-1890842310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, брикс, экспорт, российский экспортный центр (рэц)