https://ria.ru/20230823/reshenie-1891858613.html

В ФРГ сообщили, что еще не приняли решений по ракетам Taurus для Киева

В ФРГ сообщили, что еще не приняли решений по ракетам Taurus для Киева - РИА Новости, 23.08.2023

В ФРГ сообщили, что еще не приняли решений по ракетам Taurus для Киева

Канцлер ФРГ Олаф Шольц тщательно взвешивает каждое решение о поставках вооружений Киеву, и в настоящий момент пока нет нового статуса по дискуссии вокруг... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T22:19

2023-08-23T22:19

2023-08-23T22:19

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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц тщательно взвешивает каждое решение о поставках вооружений Киеву, и в настоящий момент пока нет нового статуса по дискуссии вокруг крылатых ракет Taurus, сообщил журналистам представитель кабмина Вольфганг Бюхнер. "Вы знаете позицию канцлера по этому вопросу. В последние дни он неоднократно давал это понять. Он неоднократно говорил, что очень и очень тщательно взвешивает каждое из этих решений. Что касается дискуссии о крылатых ракетах Taurus, то сегодня я не могу сообщить о каких-либо новых событиях", - сказал Бюхнер на пресс-конференции в среду, отвечая представителю СМИ, который спросил, почему "решение затянулось", тогда как в понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок, говоря о крылатых ракетах для Киева, заявила, что сейчас каждый день на счету. В минувшее воскресенье, отвечая в ходе открытых дверей официальных ведомств в Берлине на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, Шольц заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выступила за скорейшие поставки крылатых ракет Taurus Украине. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230823/evro-1891852987.html

https://ria.ru/20230822/tanki-1891623712.html

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891642135.html

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в мире, украина, олаф шольц, нато, сергей лавров, германия, космос - риа наука, россия, анналена бербок