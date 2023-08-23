https://ria.ru/20230823/rekord-1891639316.html

Русский Халк попытается установить рекорд России по сценическому экстриму

Русский Халк попытается установить рекорд России по сценическому экстриму - РИА Новости, 23.08.2023

Русский Халк попытается установить рекорд России по сценическому экстриму

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк впервые в истории силовых видов спорта... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T03:44

2023-08-23T03:44

2023-08-23T03:44

сергей агаджанян

россия

люберцы

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк впервые в истории силовых видов спорта России попробует установить невероятно сложный рекорд по сценическому экстриму: за 400 секунд надуть до разрыва не менее семи медицинских грелок и разрушить не менее семи сковородок, сообщил РИА Новости его коллега, один из самых сильных людей планеты, рекордсмен мира Михаил Шивляков. Попытка установления мирового рекорда состоится 2 сентября и будет посвящена 400-летнему юбилею города Люберцы. Фиксировать рекорд будет международное богатырское движение "Сильнейшая нация мира". "В честь 400-летия Люберец Русский Халк попробует установить самый сложный и зрелищный рекорд России по сценическому экстриму, для чего ему понадобится за 400 секунд разрушить или сломать не менее семи сковородок и не менее семи медицинских грелок. Невероятный рекорд усложняется тем, что впервые в истории силовых видов спорта атлету необходимо разрушать предметы в рамках установленного лимита времени, хотя на надувание до разрыва одной медицинской грелки могут уйти как секунды, так и минуты", - сказал Шивляков. По его словам, чтобы попасть в установленный лимит времени Агаджаняну придётся потратить намного больше сил, что также добавит дополнительной травмоопасности и зрелищности рекорду. "Ещё никто ранее не пытался разрушить такое количество предметов подряд с учётом установленного лимита времени, особенно медицинских грелок, которые не имеют определённого времени разрыва при надувании. Для Русского Халка это будет невероятно сложным испытанием", - сказал Шивляков.

https://rsport.ria.ru/20230815/transgender-1890224871.html

https://ria.ru/20230704/rekord-1882264793.html

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сергей агаджанян, россия, люберцы