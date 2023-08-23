https://ria.ru/20230823/raketa-1891859638.html

Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана

Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана - РИА Новости, 23.08.2023

Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана

Северокорейская ракета перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана, сообщили власти в Токио. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T22:27

2023-08-23T22:27

2023-08-23T23:27

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тихий океан

окинава

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ТОКИО, 23 авг — РИА Новости. Северокорейская ракета перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана, сообщили власти в Токио."В 4:00 24 августа (22:00 23 августа мск) ракета Северной Кореи перелетала в сторону Тихого океана. Объявленный ранее призыв к эвакуации снимается", — говорится в заявлении правительства.Власти также призвали при обнаружении неизвестных предметов не приближаться к ним, а сообщить в полицию или пожарную охрану.Ранее Министерство обороны Японии заявило о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны КНДР. На юге Японии в префектуре Окинава объявили воздушную тревогу.Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных, КНДР запустила ракету-носитель. Северная Корея ранее предупредила Японию о намерении запустить спутник с 00:00 24 августа (18:00 23 августа мск).

https://ria.ru/20230823/trevoga-1891858023.html

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в мире, япония, тихий океан, окинава