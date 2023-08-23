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Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана - РИА Новости, 23.08.2023
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22:27 23.08.2023 (обновлено: 23:27 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/raketa-1891859638.html
Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана
Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана - РИА Новости, 23.08.2023
Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана
Северокорейская ракета перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана, сообщили власти в Токио. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T22:27
2023-08-23T23:27
в мире
япония
тихий океан
окинава
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ТОКИО, 23 авг — РИА Новости. Северокорейская ракета перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана, сообщили власти в Токио.&quot;В 4:00 24 августа (22:00 23 августа мск) ракета Северной Кореи перелетала в сторону Тихого океана. Объявленный ранее призыв к эвакуации снимается&quot;, — говорится в заявлении правительства.Власти также призвали при обнаружении неизвестных предметов не приближаться к ним, а сообщить в полицию или пожарную охрану.Ранее Министерство обороны Японии заявило о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны КНДР. На юге Японии в префектуре Окинава объявили воздушную тревогу.Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных, КНДР запустила ракету-носитель. Северная Корея ранее предупредила Японию о намерении запустить спутник с 00:00 24 августа (18:00 23 августа мск).
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в мире, япония, тихий океан, окинава
В мире, Япония, Тихий океан, Окинава
Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана

Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceБаллистическая ракета Hwasong-15 в КНДР
Баллистическая ракета Hwasong-15 в КНДР - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Баллистическая ракета Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 авг — РИА Новости. Северокорейская ракета перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана, сообщили власти в Токио.
«

"В 4:00 24 августа (22:00 23 августа мск) ракета Северной Кореи перелетала в сторону Тихого океана. Объявленный ранее призыв к эвакуации снимается", — говорится в заявлении правительства.

Власти также призвали при обнаружении неизвестных предметов не приближаться к ним, а сообщить в полицию или пожарную охрану.
Ранее Министерство обороны Японии заявило о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны КНДР. На юге Японии в префектуре Окинава объявили воздушную тревогу.
Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных, КНДР запустила ракету-носитель. Северная Корея ранее предупредила Японию о намерении запустить спутник с 00:00 24 августа (18:00 23 августа мск).
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В Японии сообщили о возможном пуске в КНДР баллистической ракеты
Вчера, 22:12
 
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