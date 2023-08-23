https://ria.ru/20230823/raketa-1891640965.html

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовик "Прогресс МС-24"

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовик "Прогресс МС-24" - РИА Новости, 23.08.2023

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовик "Прогресс МС-24"

Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-24", который начал самостоятельный полет к Международной космической станции,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T04:22

2023-08-23T04:22

2023-08-23T07:50

земля

центр управления полетами

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КОРОЛЁВ (Московская обл.), 23 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-24", который начал самостоятельный полет к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция пуска.Как уточнил комментатор пуска в ЦУПе, внешние элементы корабля — его антенны и солнечные батареи — после выведения на орбиту были полностью раскрылись.Ракета стартовала с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур в 4.08 мск. После отделения от третьей ступени ракеты "Прогресс" отправился самостоятельный полет к станции, он займет двое суток. Стыковка запланирована 25 августа в 6.50 мск. Всего в космосе кораблю предстоит провести 174 дня."Прогресс МС-24" пристыкуется к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции, где до 21 августа находился грузовик "Прогресс МС-22".Новый корабль везет на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе более 1,5 тонны сухих грузов для экипажа и систем станции, полтонны топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы на станции.Также в "Прогресс" загружено оборудование для экспериментов по отработке системы прогнозирования природных и техногенных катастроф, изучению облаков, исследованию влияния космического полета на работу органов человека, по анализу взаимодействия членов экипажа станции, изучению влияния магнитного поля Земли на свойства микроорганизмов, выращиванию кристаллов белков, разработке оборудования для получения кисломолочных пробиотиков в космосе.

https://ria.ru/20230821/gruzovik-1891181691.html

земля

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земля, центр управления полетами