https://ria.ru/20230823/radio-1891852707.html

Немецкое радио могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским

Немецкое радио могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским - РИА Новости, 23.08.2023

Немецкое радио могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским

2023-08-23T21:24

2023-08-23T21:24

2023-08-23T21:43

в мире

украина

германия

владимир зеленский

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БЕРЛИН, 23 авг — РИА Новости. Государственной радиостанции Германии Deutschlandfunk грозит наказание из-за радиослушателя, который призвал к жестокой расправе над Владимиром Зеленским, пишет немецкая газета Bild. Отмечается, что в эфире программы Kontrovers в минувший понедельник мужчина по фамилии Фишер из города Бремерхафен заявил, что конфликт на Украине можно прекратить "очень просто, арестовав Зеленского и его банду преступников, его банду геноцидников, четвертовав его живьем и обезглавив его". "Это могло бы быть наказуемым", — сказал в интервью газете Bild адвокат Патрик Хайнеманн.Он пояснил, что этот инцидент подпадает под ряд статей, в том числе о подстрекательстве. В отношении радиостанции речь может идти о пособничестве в публичном подстрекательстве к совершению уголовных преступлений.Отмечается, что адвокат подал заявление о возбуждении уголовного дела и против слушателя, и против редакции. При этом, по словам юриста, прокуратура должна проверить подозрение. Сама радиостанция уже удалила реплику из эфира, доступного в интернете, добавляет Bild. Газета также отмечает, что Deutschlandfunk в ответ на запрос издания подтвердила, что выступление Фишера было предварительно записано для передачи и, соответственно, отобрано редакцией для трансляции. Сама радиостанция описывает свою передачу как формат, в которой сталкиваются различные мнения по одной теме, слушателям предлагается высказать свою точку зрения по предложенному вопросу, их комментарии записываются заранее.

https://ria.ru/20230715/zelenskiy-1884350454.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

украина

германия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, германия, владимир зеленский