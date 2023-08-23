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Путин заявил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить

Путин заявил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить - РИА Новости, 23.08.2023

Путин заявил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить

Президент РФ Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве и назвал сражение переломной точкой всей Второй мировой войны. РИА Новости, 23.08.2023

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общество

курская битва

владимир путин

россия

курская область

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве и назвал сражение переломной точкой всей Второй мировой войны."Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину победы на Курской дуге, Курской битвы. Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов", - сказал в выступлении Путин.Он отметил, что эта победа навсегда останется одной из вершин великого народного подвига. "Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны", - подчеркнул Путин.По его словам, что планы фашистов взять реванш разбились о железную стойкость русских солдат и командиров. "Натиск нацистов провалился. Их остановили и погнали вспять, к своему неизбежному, неминуемому краху", - добавил президент.Мероприятие проходило в посёлке Поныри Курской области. Президент также вручил государственные награды участникам специальной военной операции – наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравил россиян с 80-летием победы в Курской битве Путин поздравил россиян с 80-летием победы в Курской битве 2023-08-23T20:59 true PT5M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, курская битва, владимир путин, россия, курская область, видео