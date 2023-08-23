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Путин заявил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить - РИА Новости, 23.08.2023
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20:59 23.08.2023 (обновлено: 21:17 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/putin-1891849300.html
Путин заявил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить
Путин заявил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить - РИА Новости, 23.08.2023
Путин заявил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить
Президент РФ Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве и назвал сражение переломной точкой всей Второй мировой войны. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:59
2023-08-23T21:17
общество
курская битва
владимир путин
россия
курская область
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве и назвал сражение переломной точкой всей Второй мировой войны.&quot;Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину победы на Курской дуге, Курской битвы. Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов&quot;, - сказал в выступлении Путин.Он отметил, что эта победа навсегда останется одной из вершин великого народного подвига. "Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны", - подчеркнул Путин.По его словам, что планы фашистов взять реванш разбились о железную стойкость русских солдат и командиров. "Натиск нацистов провалился. Их остановили и погнали вспять, к своему неизбежному, неминуемому краху", - добавил президент.Мероприятие проходило в посёлке Поныри Курской области. Президент также вручил государственные награды участникам специальной военной операции – наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии.
россия
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Путин поздравил россиян с 80-летием победы в Курской битве
Путин поздравил россиян с 80-летием победы в Курской битве
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общество, курская битва, владимир путин, россия, курская область, видео
Общество, Курская битва, Владимир Путин, Россия, Курская область
Путин заявил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве и назвал сражение переломной точкой всей Второй мировой войны.
2023-08-23T20:59
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Путин заявил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить

Путин назвал победу в Курской битве переломной точкой всей Второй мировой войны

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве и назвал сражение переломной точкой всей Второй мировой войны.
«

"Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину победы на Курской дуге, Курской битвы. Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов", - сказал в выступлении Путин.

Он отметил, что эта победа навсегда останется одной из вершин великого народного подвига. "Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны", - подчеркнул Путин.
По его словам, что планы фашистов взять реванш разбились о железную стойкость русских солдат и командиров. "Натиск нацистов провалился. Их остановили и погнали вспять, к своему неизбежному, неминуемому краху", - добавил президент.
Мероприятие проходило в посёлке Поныри Курской области. Президент также вручил государственные награды участникам специальной военной операции – наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии.
 
ОбществоКурская битваВладимир ПутинРоссияКурская область
 
 
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