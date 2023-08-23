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Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве
Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве - РИА Новости, 23.08.2023
Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве
Президент РФ Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:45
2023-08-23T20:45
2023-08-23T21:07
курская битва
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве."Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину победы на Курской дуге, Курской битвы. Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов", - сказал в выступлении Путин.
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курская битва, россия, владимир путин
Курская битва, Россия, Владимир Путин
Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве
Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве