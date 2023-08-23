https://ria.ru/20230823/putin-1891846800.html

Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве

Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве - РИА Новости, 23.08.2023

Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве

Президент РФ Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:45

2023-08-23T20:45

2023-08-23T21:07

курская битва

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве."Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину победы на Курской дуге, Курской битвы. Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов", - сказал в выступлении Путин.

россия

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2023

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курская битва, россия, владимир путин