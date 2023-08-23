https://ria.ru/20230823/putin-1891732565.html
Россия ценит попытки БРИКС урегулировать украинский кризис, заявил Путин
Россия ценит попытки БРИКС урегулировать украинский кризис, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023
Россия ценит попытки БРИКС урегулировать украинский кризис, заявил Путин
Россия высоко ценит попытки коллег по БРИКС мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:17
2023-08-23T13:17
2023-08-23T13:17
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владимир путин
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия высоко ценит попытки коллег по БРИКС мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите. "Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которе принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами", - сказал президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС по ВКС.
https://ria.ru/20230630/briks-1881347791.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, БРИКС, Воздушно-космические силы России
Россия ценит попытки БРИКС урегулировать украинский кризис, заявил Путин
Путин: Россия ценит попытки коллег по БРИКС урегулировать украинский кризис