https://ria.ru/20230823/putin-1891732565.html

Россия ценит попытки БРИКС урегулировать украинский кризис, заявил Путин

Россия ценит попытки БРИКС урегулировать украинский кризис, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023

Россия ценит попытки БРИКС урегулировать украинский кризис, заявил Путин

Россия высоко ценит попытки коллег по БРИКС мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:17

2023-08-23T13:17

2023-08-23T13:17

в мире

россия

украина

владимир путин

брикс

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия высоко ценит попытки коллег по БРИКС мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите. "Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которе принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами", - сказал президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС по ВКС.

https://ria.ru/20230630/briks-1881347791.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, владимир путин, брикс, воздушно-космические силы россии