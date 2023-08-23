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Россия ценит попытки БРИКС урегулировать украинский кризис, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023
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13:17 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/putin-1891732565.html
Россия ценит попытки БРИКС урегулировать украинский кризис, заявил Путин
Россия ценит попытки БРИКС урегулировать украинский кризис, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023
Россия ценит попытки БРИКС урегулировать украинский кризис, заявил Путин
Россия высоко ценит попытки коллег по БРИКС мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:17
2023-08-23T13:17
в мире
россия
украина
владимир путин
брикс
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия высоко ценит попытки коллег по БРИКС мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите. "Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которе принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами", - сказал президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС по ВКС.
https://ria.ru/20230630/briks-1881347791.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, брикс, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, БРИКС, Воздушно-космические силы России
Россия ценит попытки БРИКС урегулировать украинский кризис, заявил Путин

Путин: Россия ценит попытки коллег по БРИКС урегулировать украинский кризис

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия высоко ценит попытки коллег по БРИКС мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите.
"Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которе принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами", - сказал президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС по ВКС.
Флажки стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В БРИКС заявили о бессмысленности обсуждения кризиса на Украине без России
30 июня, 06:22
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинБРИКСВоздушно-космические силы России
 
 
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