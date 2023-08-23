https://ria.ru/20230823/putin-1891728931.html

Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах

Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 23.08.2023

Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах

Президент РФ Владимир Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах и усиливать межбанковскую кооперацию. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:05

2023-08-23T13:05

2023-08-23T13:35

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах и усиливать межбанковскую кооперацию."Будем способствовать дальнейшей комплексной реализации стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и выработке новых долгосрочных ориентиров. В их числе видится повышение роли наших государств в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, расширение использования национальных валют и углубление взаимодействия по линии налоговых, таможенных, антимонопольная органов", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе.

https://ria.ru/20230823/finsistema-1891740587.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брикс, владимир путин, россия, экономика