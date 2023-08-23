https://ria.ru/20230823/putin-1891728931.html
Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах
Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 23.08.2023
Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах
Президент РФ Владимир Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах и усиливать межбанковскую кооперацию. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:05
2023-08-23T13:05
2023-08-23T13:35
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах и усиливать межбанковскую кооперацию."Будем способствовать дальнейшей комплексной реализации стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и выработке новых долгосрочных ориентиров. В их числе видится повышение роли наших государств в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, расширение использования национальных валют и углубление взаимодействия по линии налоговых, таможенных, антимонопольная органов", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе.
https://ria.ru/20230823/finsistema-1891740587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, владимир путин, россия, экономика
В мире, БРИКС, Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах
Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах и кооперацию
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах и усиливать межбанковскую кооперацию.
"Будем способствовать дальнейшей комплексной реализации стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и выработке новых долгосрочных ориентиров. В их числе видится повышение роли наших государств в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, расширение использования национальных валют и углубление взаимодействия по линии налоговых, таможенных, антимонопольная органов", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном составе.
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