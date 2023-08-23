https://ria.ru/20230823/putin-1891636880.html

В США объяснили, почему Путин еще не "раздавил" Украину

В США объяснили, почему Путин еще не "раздавил" Украину - РИА Новости, 23.08.2023

В США объяснили, почему Путин еще не "раздавил" Украину

У России есть все для того, чтобы раздавить Украину, но Владимир Путин этого не делает, так как видит в украинцах православных христиан, такое мнение выразил... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T02:51

2023-08-23T02:51

2023-08-23T04:53

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. У России есть все для того, чтобы раздавить Украину, но Владимир Путин этого не делает, так как видит в украинцах православных христиан, такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast."У русских в резерве триста тысяч солдат, которых они еще не использовали, тысячи ракет и артиллерийских снарядов. У них есть все для того, чтобы раздавить Украину. Люди спрашивают, если это правда, то почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать. И это непостижимо для людей, которые подвержены пропаганде, утверждающей, что Путин — это зло", — заявил эксперт.Макгрегор добавил, что США работали не покладая рук для того, чтобы оказаться в конфликте с Россией. В качестве примера он привел расширение НАТО и планы разместить ракеты и войска по всему периметру российских границ."Русские поняли это и решили, что это неприемлемо. Они нам говорили три года: делайте, что хотите, но не выдвигайте войска и вооружения к нашим границам. Мы это игнорировали", — отметил эксперт.Причина такого подхода, по мнению аналитика, заключается в недооценке экономического и военного потенциала России, чья армия на сегодняшний день, по его словам, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.В среду президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти, бросая своих людей в "наступление", толкая их вперед на минные поля, ведут себя так, будто это не их граждане. "Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, — у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля... Ведут себя так, будто это вообще не их граждане. Потрясающе", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20230822/kontrudar-1891419434.html

https://ria.ru/20230822/krym-1891417758.html

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россия, украина, сша, владимир путин, министерство обороны сша, нато, в мире