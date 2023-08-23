https://ria.ru/20230823/putin-1891631302.html

Путин оценил ситуацию на линии соприкосновения

Путин оценил ситуацию на линии соприкосновения - РИА Новости, 23.08.2023

Путин оценил ситуацию на линии соприкосновения

Ситуация на линии соприкосновения сейчас стабильна, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T01:16

2023-08-23T01:16

2023-08-23T02:54

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения сейчас стабильна, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником."Сейчас ситуация на линии соприкосновения стабильная", - сказал президент.

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луганская народная республика