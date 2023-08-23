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Путин оценил ситуацию на линии соприкосновения
Путин оценил ситуацию на линии соприкосновения - РИА Новости, 23.08.2023
Путин оценил ситуацию на линии соприкосновения
Ситуация на линии соприкосновения сейчас стабильна, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T01:16
2023-08-23T01:16
2023-08-23T02:54
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения сейчас стабильна, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником."Сейчас ситуация на линии соприкосновения стабильная", - сказал президент.
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луганская народная республика
Луганская Народная Республика
Путин оценил ситуацию на линии соприкосновения
Владимир Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения в зоне СВО