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Бывшего первого зампреда ВТБ Пучкова назначили гендиректором ОСК - РИА Новости, 23.08.2023
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13:08 23.08.2023 (обновлено: 14:05 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/puchkov-1891729279.html
Бывшего первого зампреда ВТБ Пучкова назначили гендиректором ОСК
Бывшего первого зампреда ВТБ Пучкова назначили гендиректором ОСК - РИА Новости, 23.08.2023
Бывшего первого зампреда ВТБ Пучкова назначили гендиректором ОСК
Бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков назначен новым гендиректором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:08
2023-08-23T14:05
втб
объединенная судостроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
андрей пучков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков назначен новым гендиректором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров."Мною были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО "ОСК" Андрея Сергеевича Пучкова и состава совета директоров. Уверен, что богатый управленческий опыт Андрея Сергеевича, в купе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга", - отметил он.Также вице-премьер поблагодарил Алексея Рахманова, ранее занимавшего эту должность, за долгую плодотворную работу в ОСК. Под его руководством корпорация вышла на ритмичный темп работы, подчеркнул Мантуров.
https://ria.ru/20230810/manturov-1889283179.html
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втб, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, андрей пучков
ВТБ, Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Андрей Пучков
Бывшего первого зампреда ВТБ Пучкова назначили гендиректором ОСК

Бывший первый зампред ВТБ Пучков стал гендиректором ОСК

© Фото : пресс-служба ВТБАндрей Пучков
Андрей Пучков - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : пресс-служба ВТБ
Андрей Пучков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков назначен новым гендиректором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мною были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО "ОСК" Андрея Сергеевича Пучкова и состава совета директоров. Уверен, что богатый управленческий опыт Андрея Сергеевича, в купе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга", - отметил он.
Также вице-премьер поблагодарил Алексея Рахманова, ранее занимавшего эту должность, за долгую плодотворную работу в ОСК. Под его руководством корпорация вышла на ритмичный темп работы, подчеркнул Мантуров.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК
10 августа, 14:24
 
ВТБОбъединенная судостроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровАндрей Пучков
 
 
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