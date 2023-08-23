Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул свой пост
Андрей Пучков, занимавший пост первого зампреда правления ВТБ, покинул банк
© Фото : пресс-служба ВТБПервый зампред ВТБ Андрей Пучков
© Фото : пресс-служба ВТБ
Первый зампред ВТБ Андрей Пучков. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Андрей Пучков покинул банк из-за перехода на другую работу, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«
"В команде ВТБ он проработал более 20 лет", — отметили в банке.
Пучков занимал должности замначальника юридического управления, начальника этого управления, члена правления. В 2018 году набсовет утвердил его на пост первого заместителя президента — председателя правления. В сфере ответственности Пучкова были работа с непрофильными и проблемными активами группы, а также юридическое и административное направления.
Накануне пресс-служба правительства сообщила, что кандидатуры Пучкова и главы ВТБ Андрея Костина выдвинули в наблюдательный совет Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
ОСК создали в 2007 году, она полностью принадлежит государству. В августе президент Владимир Путин на встрече с Костиным заявил, что правительство предложило передать ВТБ госпакет акций ОСК, и глава государства поддержал эту идею.