https://ria.ru/20230823/puchkov-1891699741.html

Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул свой пост

Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул свой пост - РИА Новости, 23.08.2023

Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул свой пост

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Андрей Пучков покинул банк из-за перехода на другую работу, сообщила пресс-служба кредитной... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:46

2023-08-23T11:46

2023-08-23T12:35

экономика

россия

андрей пучков

втб

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Андрей Пучков покинул банк из-за перехода на другую работу, сообщила пресс-служба кредитной организации. "В команде ВТБ он проработал более 20 лет", — отметили в банке.Пучков занимал должности замначальника юридического управления, начальника этого управления, члена правления. В 2018 году набсовет утвердил его на пост первого заместителя президента — председателя правления. В сфере ответственности Пучкова были работа с непрофильными и проблемными активами группы, а также юридическое и административное направления. Накануне пресс-служба правительства сообщила, что кандидатуры Пучкова и главы ВТБ Андрея Костина выдвинули в наблюдательный совет Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). ОСК создали в 2007 году, она полностью принадлежит государству. В августе президент Владимир Путин на встрече с Костиным заявил, что правительство предложило передать ВТБ госпакет акций ОСК, и глава государства поддержал эту идею.

https://ria.ru/20230822/vtb-1891495691.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, андрей пучков, втб