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Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул свой пост - РИА Новости, 23.08.2023
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11:46 23.08.2023 (обновлено: 12:35 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/puchkov-1891699741.html
Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул свой пост
Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул свой пост - РИА Новости, 23.08.2023
Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул свой пост
Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Андрей Пучков покинул банк из-за перехода на другую работу, сообщила пресс-служба кредитной... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:46
2023-08-23T12:35
экономика
россия
андрей пучков
втб
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Андрей Пучков покинул банк из-за перехода на другую работу, сообщила пресс-служба кредитной организации. "В команде ВТБ он проработал более 20 лет", — отметили в банке.Пучков занимал должности замначальника юридического управления, начальника этого управления, члена правления. В 2018 году набсовет утвердил его на пост первого заместителя президента — председателя правления. В сфере ответственности Пучкова были работа с непрофильными и проблемными активами группы, а также юридическое и административное направления. Накануне пресс-служба правительства сообщила, что кандидатуры Пучкова и главы ВТБ Андрея Костина выдвинули в наблюдательный совет Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). ОСК создали в 2007 году, она полностью принадлежит государству. В августе президент Владимир Путин на встрече с Костиным заявил, что правительство предложило передать ВТБ госпакет акций ОСК, и глава государства поддержал эту идею.
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экономика, россия, андрей пучков, втб
Экономика, Россия, Андрей Пучков, ВТБ
Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул свой пост

Андрей Пучков, занимавший пост первого зампреда правления ВТБ, покинул банк

© Фото : пресс-служба ВТБПервый зампред ВТБ Андрей Пучков
Первый зампред ВТБ Андрей Пучков - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : пресс-служба ВТБ
Первый зампред ВТБ Андрей Пучков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Андрей Пучков покинул банк из-за перехода на другую работу, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«
"В команде ВТБ он проработал более 20 лет", — отметили в банке.
Пучков занимал должности замначальника юридического управления, начальника этого управления, члена правления. В 2018 году набсовет утвердил его на пост первого заместителя президента — председателя правления. В сфере ответственности Пучкова были работа с непрофильными и проблемными активами группы, а также юридическое и административное направления.
Накануне пресс-служба правительства сообщила, что кандидатуры Пучкова и главы ВТБ Андрея Костина выдвинули в наблюдательный совет Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
ОСК создали в 2007 году, она полностью принадлежит государству. В августе президент Владимир Путин на встрече с Костиным заявил, что правительство предложило передать ВТБ госпакет акций ОСК, и глава государства поддержал эту идею.
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ЭкономикаРоссияАндрей ПучковВТБ
 
 
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