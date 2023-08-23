https://ria.ru/20230823/protest-1891862487.html

В Японии выразили протест КНДР в связи с пуском ракеты

В Японии выразили протест КНДР в связи с пуском ракеты - РИА Новости, 23.08.2023

В Японии выразили протест КНДР в связи с пуском ракеты

Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском баллистической ракеты, об этом на экстренно созванной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T22:54

2023-08-23T22:54

2023-08-23T23:03

в мире

япония

окинава

хирокадзу мацуно

оон

фумио кисида

тихий океан

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ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском баллистической ракеты, об этом на экстренно созванной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Действия Северной Кореи, включая постоянные ракетные пуски, угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества. Такие пуски, даже если они имеют целью вывод спутника, нарушают резолюции СБ ООН, которые запрещают Северной Корее пуски с использованием баллистических технологий. Несмотря на многочисленные призывы не проводить пуск, этот пуск представляет собой проблему с точки зрения безопасности навигации и жизни населения. Япония заявляет решительный протест Северной Корее и осуждает в самых жестких выражениях", - сказал Мацуно.Он сообщил также, что премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указание собирать информацию в связи с пуском ракеты. Ущерба воздушным и морским судам к этому часу не зафиксировано, сказал Мацуно.Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Затем сообщалось, что ракета Северной Кореи перелетела территорию Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена.Южная Корея сообщила о пуске ракеты-носителя.Северная Корея ранее предупредила Японию о намерении запустить спутник с 00.00 24 августа (18.00 23 августа мск).

https://ria.ru/20230823/raketa-1891859638.html

https://ria.ru/20230823/raketa-nositel-1891861258.html

япония

окинава

тихий океан

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в мире, япония, окинава, хирокадзу мацуно, оон, фумио кисида, тихий океан