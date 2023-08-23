Четыре жителя Киева получили условные сроки за съемку работы ПВО
Прокуратура Киева: четыре украинца получили условные сроки за съемку работы ПВО
Здание городской прокуратуры в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Четыре жителя Киева, которые в мае текущего года снимали работу системы противовоздушной обороны (ПВО), получили по 5 лет лишения свободы условно, сообщает в среду пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«
"Судами вынесены приговоры четырем жителям города Киева по обвинению в распространении несанкционированной информации о расположении вооруженных сил Украины, совершенном в условиях военного положения", - говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном на сайте.
По данным прокуратуры, обвиняемые в мае 2023 года снимали на видео и распространяли в интернете размещение ВСУ, направление систем ПВО, а также результаты поражения воздушных целей. Все фигуранты признали свою вину в полном объеме.
«
"По результатам рассмотрения указанных дел районными судами вынесены приговоры, которыми утверждены соглашения о признании виновности и обвиняемым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на срок от 1 до 3 лет соответственно. Приговоры вступили в законную силу", - подчеркнули в прокуратуре.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит наказание за подобного рода деятельность.
Власти Украины призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.