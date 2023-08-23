https://ria.ru/20230823/prokopenko-1891702902.html

Боевик "Азова"* рассказал, как ему приказывали стрелять по гражданским авто

Боевик "Азова"* рассказал, как ему приказывали стрелять по гражданским авто - РИА Новости, 23.08.2023

Боевик "Азова"* рассказал, как ему приказывали стрелять по гражданским авто

Один из командиров запрещенного в России полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" в Мариуполе отдавал приказы вести огонь по любому транспорту без... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:00

2023-08-23T12:00

2023-08-23T12:03

специальная военная операция на украине

батальон "азов"

мариуполь

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786640930_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_19a86e7c8cb60ccaaaf1061bdd12218e.jpg

ЛУГАНСК, 23 авг – РИА Новости. Один из командиров запрещенного в России полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" в Мариуполе отдавал приказы вести огонь по любому транспорту без исключения, в том числе и гражданским автомобилям, рассказал журналистам военнопленный Андрей Черняков, мобилизованный в данное подразделение. На минувшей неделе представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что бывшие в плену боевики "Азова"* уже принимают участие в боевых действиях — в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году. Издание "Страна.ua" сообщило, что освобожденный в рамках обмена пленными боевик из запрещенного в РФ "Азова"* Денис Прокопенко по прозвищу Редис вернулся на фронт. "Подготовки (после мобилизации) никакой не было, нас переодели и отправили оборонять город Мариуполь. Был приказ командиров, если мы увидим какой-то транспорт, передвижение, стрелять без команды. Когда мы стояли на посту, проезжал белый "бусик". Мы стреляли по этому "бусику", был ранен мужчина", - рассказал Черняков. По словам военнопленного, раненого водителя отвели к командиру, машину забрали. А владельца после разговора с Редисом убили. "Его отвели к Редису. Ребята, которые вели его, они разгромили эту машину, то есть забрали машину себя для нужд. После разговора этого мужчины с Редисом сказали, что он не живой", - уточнил бывший "азовец". В начале июля Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвращаются главари "Азова"* Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта. В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230823/azov-1891690367.html

https://ria.ru/20230821/boevik-1891391472.html

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

батальон "азов", мариуполь, вооруженные силы украины