https://ria.ru/20230823/prokopenko-1891702902.html
Боевик "Азова"* рассказал, как ему приказывали стрелять по гражданским авто
Боевик "Азова"* рассказал, как ему приказывали стрелять по гражданским авто - РИА Новости, 23.08.2023
Боевик "Азова"* рассказал, как ему приказывали стрелять по гражданским авто
Один из командиров запрещенного в России полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" в Мариуполе отдавал приказы вести огонь по любому транспорту без... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:00
2023-08-23T12:00
2023-08-23T12:03
специальная военная операция на украине
батальон "азов"
мариуполь
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 авг – РИА Новости. Один из командиров запрещенного в России полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" в Мариуполе отдавал приказы вести огонь по любому транспорту без исключения, в том числе и гражданским автомобилям, рассказал журналистам военнопленный Андрей Черняков, мобилизованный в данное подразделение. На минувшей неделе представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что бывшие в плену боевики "Азова"* уже принимают участие в боевых действиях — в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году. Издание "Страна.ua" сообщило, что освобожденный в рамках обмена пленными боевик из запрещенного в РФ "Азова"* Денис Прокопенко по прозвищу Редис вернулся на фронт. "Подготовки (после мобилизации) никакой не было, нас переодели и отправили оборонять город Мариуполь. Был приказ командиров, если мы увидим какой-то транспорт, передвижение, стрелять без команды. Когда мы стояли на посту, проезжал белый "бусик". Мы стреляли по этому "бусику", был ранен мужчина", - рассказал Черняков. По словам военнопленного, раненого водителя отвели к командиру, машину забрали. А владельца после разговора с Редисом убили. "Его отвели к Редису. Ребята, которые вели его, они разгромили эту машину, то есть забрали машину себя для нужд. После разговора этого мужчины с Редисом сказали, что он не живой", - уточнил бывший "азовец". В начале июля Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвращаются главари "Азова"* Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта. В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230823/azov-1891690367.html
https://ria.ru/20230821/boevik-1891391472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
батальон "азов", мариуполь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Батальон "Азов", Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Боевик "Азова"* рассказал, как ему приказывали стрелять по гражданским авто
Пленный: командир "Азова" приказывал расстреливать гражданские авто в Мариуполе
ЛУГАНСК, 23 авг – РИА Новости. Один из командиров запрещенного в России полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Редис" в Мариуполе отдавал приказы вести огонь по любому транспорту без исключения, в том числе и гражданским автомобилям, рассказал журналистам военнопленный Андрей Черняков, мобилизованный в данное подразделение.
На минувшей неделе представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что бывшие в плену боевики "Азова"* уже принимают участие в боевых действиях — в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году. Издание "Страна.ua" сообщило, что освобожденный в рамках обмена пленными боевик из запрещенного в РФ "Азова"* Денис Прокопенко по прозвищу Редис вернулся на фронт.
"Подготовки (после мобилизации) никакой не было, нас переодели и отправили оборонять город Мариуполь. Был приказ командиров, если мы увидим какой-то транспорт, передвижение, стрелять без команды. Когда мы стояли на посту, проезжал белый "бусик". Мы стреляли по этому "бусику", был ранен мужчина", - рассказал Черняков.
По словам военнопленного, раненого водителя отвели к командиру, машину забрали. А владельца после разговора с Редисом убили.
Находящиеся в плену бойцы "Азова"* пожаловались, что не нужны Киеву
"Его отвели к Редису. Ребята, которые вели его, они разгромили эту машину, то есть забрали машину себя для нужд. После разговора этого мужчины с Редисом сказали, что он не живой", - уточнил бывший "азовец".
В начале июля Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвращаются главари "Азова"* Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.
В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
СМИ: освобожденный по обмену пленными боевик "Азова"* вернулся на фронт