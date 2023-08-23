https://ria.ru/20230823/progress-1891640496.html

Ракета с грузовиком "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура

Ракета с грузовиком "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура - РИА Новости, 23.08.2023

Ракета с грузовиком "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24", которому предстоит отправиться к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T04:12

2023-08-23T04:12

2023-08-23T04:49

центр управления полетами

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КОРОЛЁВ (Московская обл.), 23 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24", которому предстоит отправиться к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция пуска. Ожидается, что "Союз" выведет корабль на околоземную орбиту через девять минут после старта. Отделившись от третьей ступени ракеты, "Прогресс" начнет самостоятельный полет к станции, который займет двое суток. Стыковка запланирована 25 августа в 6.50 мск. Всего в космосе кораблю предстоит провести 174 дня. "Прогресс МС-24" пристыкуется к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции, где до 21 августа находился грузовик "Прогресс МС-22". Новый корабль везет на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе более 1,5 тонны сухих грузов для экипажа и систем станции, оборудование для экспериментов, полтонны топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы на станции.

https://ria.ru/20230316/oneweb-1858295727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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центр управления полетами