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Ракета с грузовиком "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура - РИА Новости, 23.08.2023
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04:12 23.08.2023 (обновлено: 04:49 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/progress-1891640496.html
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура - РИА Новости, 23.08.2023
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24", которому предстоит отправиться к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T04:12
2023-08-23T04:49
центр управления полетами
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КОРОЛЁВ (Московская обл.), 23 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24", которому предстоит отправиться к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция пуска. Ожидается, что "Союз" выведет корабль на околоземную орбиту через девять минут после старта. Отделившись от третьей ступени ракеты, "Прогресс" начнет самостоятельный полет к станции, который займет двое суток. Стыковка запланирована 25 августа в 6.50 мск. Всего в космосе кораблю предстоит провести 174 дня. "Прогресс МС-24" пристыкуется к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции, где до 21 августа находился грузовик "Прогресс МС-22". Новый корабль везет на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе более 1,5 тонны сухих грузов для экипажа и систем станции, оборудование для экспериментов, полтонны топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы на станции.
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центр управления полетами
Центр управления полетами
Ракета с грузовиком "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура

"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-24" для МКС стартовала с Байконура

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТрансляция пуска РН "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-24"
Трансляция пуска РН Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-24 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Трансляция пуска РН "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-24"
Читать ria.ru в
КОРОЛЁВ (Московская обл.), 23 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24", которому предстоит отправиться к Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция пуска.
Ожидается, что "Союз" выведет корабль на околоземную орбиту через девять минут после старта. Отделившись от третьей ступени ракеты, "Прогресс" начнет самостоятельный полет к станции, который займет двое суток. Стыковка запланирована 25 августа в 6.50 мск. Всего в космосе кораблю предстоит провести 174 дня.
"Прогресс МС-24" пристыкуется к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции, где до 21 августа находился грузовик "Прогресс МС-22".
Новый корабль везет на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе более 1,5 тонны сухих грузов для экипажа и систем станции, оборудование для экспериментов, полтонны топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы на станции.
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