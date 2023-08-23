https://ria.ru/20230823/primore-1891684530.html

Число населенных пунктов, отрезанных в Приморье из-за ливней, выросло до 11

Число населенных пунктов, отрезанных в Приморье из-за ливней, выросло до 11 - РИА Новости, 23.08.2023

Число населенных пунктов, отрезанных в Приморье из-за ливней, выросло до 11

Повреждение дорог из-за мощных ливней в Приморском крае оставило 11 населенных пунктов без транспортного сообщения, рассказали в пресс-службе краевого... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:51

2023-08-23T10:51

2023-08-23T11:50

приморский край

происшествия

уссурийский городской округ

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Повреждение дорог из-за мощных ливней в Приморском крае оставило 11 населенных пунктов без транспортного сообщения, рассказали в пресс-службе краевого правительства. "Из-за сильных дождей, начавшихся в ночь на среду, 23 августа, на дорогах Приморья снова образовались множественные переливы, размывы земполотна и разрушения подходов к мостам", — уточнили власти. По сообщению пресс-службы, больше всего отрезанных населенных пунктов в Красноармейском округе, там нельзя проехать в шесть сел. Всего нарушения транспортного сообщения наблюдаются в восьми муниципалитетах края: Хорольском, Красноармейском, Октябрьском и Хасанском округах, Лесозаводском и Уссурийском городских округах, Дальнереченском и Михайловском районах.По информации регионального правительства, утром нельзя было проехать только в село Иннокентьевка Лесозаводского городского округа, рядом с которым вода размыла подходы к мосту. В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Интенсивные осадки начались в регионе в ночь на среду. В пресс-службе Примгидромета сегодня утром рассказали РИА Новости, что за прошедшие сутки местами в крае выпало до 104 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20230823/pomosch-1891644191.html

https://ria.ru/20230823/tayfun-1891645461.html

приморский край

уссурийский городской округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, происшествия, уссурийский городской округ