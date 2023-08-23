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Число населенных пунктов, отрезанных в Приморье из-за ливней, выросло до 11 - РИА Новости, 23.08.2023
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10:51 23.08.2023 (обновлено: 11:50 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/primore-1891684530.html
Число населенных пунктов, отрезанных в Приморье из-за ливней, выросло до 11
Число населенных пунктов, отрезанных в Приморье из-за ливней, выросло до 11 - РИА Новости, 23.08.2023
Число населенных пунктов, отрезанных в Приморье из-за ливней, выросло до 11
Повреждение дорог из-за мощных ливней в Приморском крае оставило 11 населенных пунктов без транспортного сообщения, рассказали в пресс-службе краевого... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:51
2023-08-23T11:50
приморский край
происшествия
уссурийский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Повреждение дорог из-за мощных ливней в Приморском крае оставило 11 населенных пунктов без транспортного сообщения, рассказали в пресс-службе краевого правительства. "Из-за сильных дождей, начавшихся в ночь на среду, 23 августа, на дорогах Приморья снова образовались множественные переливы, размывы земполотна и разрушения подходов к мостам", — уточнили власти. По сообщению пресс-службы, больше всего отрезанных населенных пунктов в Красноармейском округе, там нельзя проехать в шесть сел. Всего нарушения транспортного сообщения наблюдаются в восьми муниципалитетах края: Хорольском, Красноармейском, Октябрьском и Хасанском округах, Лесозаводском и Уссурийском городских округах, Дальнереченском и Михайловском районах.По информации регионального правительства, утром нельзя было проехать только в село Иннокентьевка Лесозаводского городского округа, рядом с которым вода размыла подходы к мосту. В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Интенсивные осадки начались в регионе в ночь на среду. В пресс-службе Примгидромета сегодня утром рассказали РИА Новости, что за прошедшие сутки местами в крае выпало до 104 миллиметров осадков.
https://ria.ru/20230823/pomosch-1891644191.html
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приморский край
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приморский край, происшествия, уссурийский городской округ
Приморский край, Происшествия, Уссурийский городской округ
Число населенных пунктов, отрезанных в Приморье из-за ливней, выросло до 11

В Приморье ливни оставили без транспортного сообщения 11 населенных пунктов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЖенщина во время ливня в Приморье
Женщина во время ливня в Приморье - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Женщина во время ливня в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Повреждение дорог из-за мощных ливней в Приморском крае оставило 11 населенных пунктов без транспортного сообщения, рассказали в пресс-службе краевого правительства.
«
"Из-за сильных дождей, начавшихся в ночь на среду, 23 августа, на дорогах Приморья снова образовались множественные переливы, размывы земполотна и разрушения подходов к мостам", — уточнили власти.
По сообщению пресс-службы, больше всего отрезанных населенных пунктов в Красноармейском округе, там нельзя проехать в шесть сел.
Всего нарушения транспортного сообщения наблюдаются в восьми муниципалитетах края: Хорольском, Красноармейском, Октябрьском и Хасанском округах, Лесозаводском и Уссурийском городских округах, Дальнереченском и Михайловском районах.
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По информации регионального правительства, утром нельзя было проехать только в село Иннокентьевка Лесозаводского городского округа, рядом с которым вода размыла подходы к мосту.
В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Интенсивные осадки начались в регионе в ночь на среду. В пресс-службе Примгидромета сегодня утром рассказали РИА Новости, что за прошедшие сутки местами в крае выпало до 104 миллиметров осадков.
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