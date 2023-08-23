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Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета был Пригожин - РИА Новости, 24.08.2023
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23:03 23.08.2023 (обновлено: 01:09 24.08.2023)
https://ria.ru/20230823/prigozhin-1891863139.html
Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета был Пригожин
Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета был Пригожин - РИА Новости, 24.08.2023
Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета был Пригожин
На борту разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer Legacy был глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-23T23:03
2023-08-24T01:09
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
евгений пригожин
крушение частного самолета в тверской области
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На борту разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer Legacy был глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, сообщила Росавиация.&quot;По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.Ранее сегодня МЧС сообщило, что самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. В Росавиации уточнили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя Пригожина. Как подчеркнули в ведомстве, упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках.Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением воздушного судна.Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
тверская область
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60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евгений пригожин, крушение частного самолета в тверской области, тверская область, происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Евгений Пригожин, Крушение частного самолета в Тверской области, Тверская область, Происшествия
Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета был Пригожин

Росавиация: Пригожин находился среди пассажиров разбившегося под Тверью самолета

© Следственный Комитет РоссииРабота специальных служб на месте падения самолета в Тверской области
Работа специальных служб на месте падения самолета в Тверской области
© Следственный Комитет России
Работа специальных служб на месте падения самолета в Тверской области
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На борту разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer Legacy был глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, сообщила Росавиация.
«

"По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник", — говорится в публикации в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
Ранее сегодня МЧС сообщило, что самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
В Росавиации уточнили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя Пригожина. Как подчеркнули в ведомстве, упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением воздушного судна.
Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Евгений ПригожинКрушение частного самолета в Тверской областиТверская областьПроисшествия
 
 
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