Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета был Пригожин
Росавиация: Пригожин находился среди пассажиров разбившегося под Тверью самолета
© Следственный Комитет РоссииРабота специальных служб на месте падения самолета в Тверской области
© Следственный Комитет России
Работа специальных служб на месте падения самолета в Тверской области
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На борту разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer Legacy был глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, сообщила Росавиация.
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"По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
Ранее сегодня МЧС сообщило, что самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
В Росавиации уточнили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя Пригожина. Как подчеркнули в ведомстве, упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением воздушного судна.
Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.