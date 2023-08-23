https://ria.ru/20230823/prigozhin-1891863139.html

Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета был Пригожин

Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета был Пригожин - РИА Новости, 24.08.2023

Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета был Пригожин

На борту разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer Legacy был глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-23T23:03

2023-08-23T23:03

2023-08-24T01:09

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

евгений пригожин

крушение частного самолета в тверской области

тверская область

происшествия

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На борту разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer Legacy был глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, сообщила Росавиация."По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник", — говорится в публикации в Telegram-канале.В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.Ранее сегодня МЧС сообщило, что самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. В Росавиации уточнили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя Пригожина. Как подчеркнули в ведомстве, упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках.Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением воздушного судна.Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

тверская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евгений пригожин, крушение частного самолета в тверской области, тверская область, происшествия