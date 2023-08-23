https://ria.ru/20230823/prigovor-1891765732.html
В Донецке вынесли приговор бойцу ВСУ за обстрел гражданского автомобиля
В Донецке вынесли приговор бойцу ВСУ за обстрел гражданского автомобиля - РИА Новости, 23.08.2023
В Донецке вынесли приговор бойцу ВСУ за обстрел гражданского автомобиля
Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима наводчика пулемета отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в марте прошлого года расстрелявшего... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:25
2023-08-23T15:25
2023-08-23T18:18
донецкая народная республика
мариуполь
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима наводчика пулемета отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в марте прошлого года расстрелявшего автомобиль с мирным жителем Мариуполя, сообщили в прокуратуре ДНР в среду. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего наводчика пулемета морской пехоты Вооруженных сил Украины Кротовского Владимира. Он признан виновным по статьям "Покушение на убийство организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории", - сообщили в прокуратуре.В суде было установлено, что осужденный с 1 по 10 марта 2022 года находился на боевой позиции "Эпицентр" на улице Пархоменко в посёлке Волонтеровка, Мариуполь. Во время дежурства он заметил на дороге гражданский легковой автомобиль, о чем доложил командиру роты. От командира Кротовский получил приказ открыть огонь на поражение. В итоге молодой человек "произвел не менее 30 выстрелов" из автомата Калашникова по автомобилю. Мужчине, находившемуся в салоне, удалось укрыться и сбежать из зоны обстрела. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.На заседании суда Кротовский заявил, что выполнял приказ и у него не было выбора, хотя он видел, что в машине был мирный житель."Приказ был - остановить машину путём открытия по ней огня… По ней видно было, что гражданская. Как позже выяснилось, в ней находился гражданский мужчина. Один", - заявил Кротовский журналистам.Военный считает, что если бы он ослушался приказа, его бы наказали. "Была возможность ослушаться приказа. Но меня бы, естественно, наказали", - считает он.По его словам, он видел, что после обстрела машины мужчина убежал и спрятался.С приговором Кротовский согласен и обжаловать его не будет: "Придётся отбывать своё наказание".
https://ria.ru/20230822/tribunal-1891514432.html
https://ria.ru/20230821/sud-1891339107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, мариуполь, донецк, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Донецк, Вооруженные силы Украины
В Донецке вынесли приговор бойцу ВСУ за обстрел гражданского автомобиля
В Донецке морпеху ВСУ, обстрелявшему гражданский автомобиль, дали 22 года тюрьмы
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима наводчика пулемета отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в марте прошлого года расстрелявшего автомобиль с мирным жителем Мариуполя, сообщили в прокуратуре ДНР в среду.
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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего наводчика пулемета морской пехоты Вооруженных сил Украины Кротовского Владимира. Он признан виновным по статьям "Покушение на убийство организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории", - сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что осужденный с 1 по 10 марта 2022 года находился на боевой позиции "Эпицентр" на улице Пархоменко в посёлке Волонтеровка, Мариуполь. Во время дежурства он заметил на дороге гражданский легковой автомобиль, о чем доложил командиру роты.
От командира Кротовский получил приказ открыть огонь на поражение. В итоге молодой человек "произвел не менее 30 выстрелов" из автомата Калашникова по автомобилю. Мужчине, находившемуся в салоне, удалось укрыться и сбежать из зоны обстрела.
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«
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
На заседании суда Кротовский заявил, что выполнял приказ и у него не было выбора, хотя он видел, что в машине был мирный житель.
«
"Приказ был - остановить машину путём открытия по ней огня… По ней видно было, что гражданская. Как позже выяснилось, в ней находился гражданский мужчина. Один", - заявил Кротовский журналистам.
Военный считает, что если бы он ослушался приказа, его бы наказали. "Была возможность ослушаться приказа. Но меня бы, естественно, наказали", - считает он.
По его словам, он видел, что после обстрела машины мужчина убежал и спрятался.
С приговором Кротовский согласен и обжаловать его не будет: "Придётся отбывать своё наказание".
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