https://ria.ru/20230823/prigovor-1891765732.html

В Донецке вынесли приговор бойцу ВСУ за обстрел гражданского автомобиля

В Донецке вынесли приговор бойцу ВСУ за обстрел гражданского автомобиля - РИА Новости, 23.08.2023

В Донецке вынесли приговор бойцу ВСУ за обстрел гражданского автомобиля

Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима наводчика пулемета отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в марте прошлого года расстрелявшего... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:25

2023-08-23T15:25

2023-08-23T18:18

донецкая народная республика

мариуполь

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима наводчика пулемета отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в марте прошлого года расстрелявшего автомобиль с мирным жителем Мариуполя, сообщили в прокуратуре ДНР в среду. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего наводчика пулемета морской пехоты Вооруженных сил Украины Кротовского Владимира. Он признан виновным по статьям "Покушение на убийство организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории", - сообщили в прокуратуре.В суде было установлено, что осужденный с 1 по 10 марта 2022 года находился на боевой позиции "Эпицентр" на улице Пархоменко в посёлке Волонтеровка, Мариуполь. Во время дежурства он заметил на дороге гражданский легковой автомобиль, о чем доложил командиру роты. От командира Кротовский получил приказ открыть огонь на поражение. В итоге молодой человек "произвел не менее 30 выстрелов" из автомата Калашникова по автомобилю. Мужчине, находившемуся в салоне, удалось укрыться и сбежать из зоны обстрела. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.На заседании суда Кротовский заявил, что выполнял приказ и у него не было выбора, хотя он видел, что в машине был мирный житель."Приказ был - остановить машину путём открытия по ней огня… По ней видно было, что гражданская. Как позже выяснилось, в ней находился гражданский мужчина. Один", - заявил Кротовский журналистам.Военный считает, что если бы он ослушался приказа, его бы наказали. "Была возможность ослушаться приказа. Но меня бы, естественно, наказали", - считает он.По его словам, он видел, что после обстрела машины мужчина убежал и спрятался.С приговором Кротовский согласен и обжаловать его не будет: "Придётся отбывать своё наказание".

https://ria.ru/20230822/tribunal-1891514432.html

https://ria.ru/20230821/sud-1891339107.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, мариуполь, донецк, вооруженные силы украины