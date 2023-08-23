Рейтинг@Mail.ru
В Донецке вынесли приговор бойцу ВСУ за обстрел гражданского автомобиля - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 23.08.2023 (обновлено: 18:18 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/prigovor-1891765732.html
В Донецке вынесли приговор бойцу ВСУ за обстрел гражданского автомобиля
В Донецке вынесли приговор бойцу ВСУ за обстрел гражданского автомобиля - РИА Новости, 23.08.2023
В Донецке вынесли приговор бойцу ВСУ за обстрел гражданского автомобиля
Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима наводчика пулемета отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в марте прошлого года расстрелявшего... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:25
2023-08-23T18:18
донецкая народная республика
мариуполь
донецк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима наводчика пулемета отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в марте прошлого года расстрелявшего автомобиль с мирным жителем Мариуполя, сообщили в прокуратуре ДНР в среду. &quot;Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего наводчика пулемета морской пехоты Вооруженных сил Украины Кротовского Владимира. Он признан виновным по статьям &quot;Покушение на убийство организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти&quot; и &quot;Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории&quot;, - сообщили в прокуратуре.В суде было установлено, что осужденный с 1 по 10 марта 2022 года находился на боевой позиции "Эпицентр" на улице Пархоменко в посёлке Волонтеровка, Мариуполь. Во время дежурства он заметил на дороге гражданский легковой автомобиль, о чем доложил командиру роты. От командира Кротовский получил приказ открыть огонь на поражение. В итоге молодой человек "произвел не менее 30 выстрелов" из автомата Калашникова по автомобилю. Мужчине, находившемуся в салоне, удалось укрыться и сбежать из зоны обстрела. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.На заседании суда Кротовский заявил, что выполнял приказ и у него не было выбора, хотя он видел, что в машине был мирный житель."Приказ был - остановить машину путём открытия по ней огня… По ней видно было, что гражданская. Как позже выяснилось, в ней находился гражданский мужчина. Один", - заявил Кротовский журналистам.Военный считает, что если бы он ослушался приказа, его бы наказали. "Была возможность ослушаться приказа. Но меня бы, естественно, наказали", - считает он.По его словам, он видел, что после обстрела машины мужчина убежал и спрятался.С приговором Кротовский согласен и обжаловать его не будет: "Придётся отбывать своё наказание".
https://ria.ru/20230822/tribunal-1891514432.html
https://ria.ru/20230821/sud-1891339107.html
донецкая народная республика
мариуполь
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, мариуполь, донецк, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Донецк, Вооруженные силы Украины
В Донецке вынесли приговор бойцу ВСУ за обстрел гражданского автомобиля

В Донецке морпеху ВСУ, обстрелявшему гражданский автомобиль, дали 22 года тюрьмы

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима наводчика пулемета отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в марте прошлого года расстрелявшего автомобиль с мирным жителем Мариуполя, сообщили в прокуратуре ДНР в среду.
«

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего наводчика пулемета морской пехоты Вооруженных сил Украины Кротовского Владимира. Он признан виновным по статьям "Покушение на убийство организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории", - сообщили в прокуратуре.

В суде было установлено, что осужденный с 1 по 10 марта 2022 года находился на боевой позиции "Эпицентр" на улице Пархоменко в посёлке Волонтеровка, Мариуполь. Во время дежурства он заметил на дороге гражданский легковой автомобиль, о чем доложил командиру роты.
От командира Кротовский получил приказ открыть огонь на поражение. В итоге молодой человек "произвел не менее 30 выстрелов" из автомата Калашникова по автомобилю. Мужчине, находившемуся в салоне, удалось укрыться и сбежать из зоны обстрела.
Судебное заседание - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Трибунал вынес приговор военному ВСУ за расправу над жителем Мариуполя
22 августа, 14:44
«
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
На заседании суда Кротовский заявил, что выполнял приказ и у него не было выбора, хотя он видел, что в машине был мирный житель.
«
"Приказ был - остановить машину путём открытия по ней огня… По ней видно было, что гражданская. Как позже выяснилось, в ней находился гражданский мужчина. Один", - заявил Кротовский журналистам.
Военный считает, что если бы он ослушался приказа, его бы наказали. "Была возможность ослушаться приказа. Но меня бы, естественно, наказали", - считает он.
По его словам, он видел, что после обстрела машины мужчина убежал и спрятался.
С приговором Кротовский согласен и обжаловать его не будет: "Придётся отбывать своё наказание".
Зал заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
"Азовцев", обстрелявших гражданских в Мариуполе, осудили на 18 и 20 лет
21 августа, 17:22
 
Донецкая Народная РеспубликаМариупольДонецкВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала