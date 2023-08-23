Рейтинг@Mail.ru
Обломки сбитого в Химках БПЛА повредили частный дом и нежилое здание - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 23.08.2023 (обновлено: 06:47 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/povrezhdenie-1891646767.html
Обломки сбитого в Химках БПЛА повредили частный дом и нежилое здание
Обломки сбитого в Химках БПЛА повредили частный дом и нежилое здание - РИА Новости, 23.08.2023
Обломки сбитого в Химках БПЛА повредили частный дом и нежилое здание
Обломки уничтоженного ночью силами ПВО беспилотника повредили частный дом и нежилое здание в подмосковных Химках, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T06:46
2023-08-23T06:47
сергей собянин
химки
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889523142_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_59b6fe867a2af86932a0f38abbe6dd74.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обломки уничтоженного ночью силами ПВО беспилотника повредили частный дом и нежилое здание в подмосковных Химках, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй БПЛА попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок. Минобороны же сообщало, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны отмечали, что пострадавших нет. "В результате падения обломков БПЛА произошло повреждение частного дома, также обнаружено повреждение стены нежилого здания на улице Спортивной", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в частном кирпичном доме частично рухнула крыша на площади около 40 квадратных метров, также в доме выбило стекла. В поврежденном нежилом здании на той же улице находятся магазины. Пострадавших, по словам представителя экстренных служб, нет.
https://ria.ru/20230823/moskva-siti-1891644774.html
https://ria.ru/20230823/aeroporty-1891638197.html
химки
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889523142_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_2fba0a945bb2437bff19343e541f98c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей собянин, химки, москва, московская область (подмосковье)
Сергей Собянин, Химки, Москва, Московская область (Подмосковье)
Обломки сбитого в Химках БПЛА повредили частный дом и нежилое здание

Обломки сбитого ночью украинского БПЛА повредили дом и нежилое здание в Химках

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обломки уничтоженного ночью силами ПВО беспилотника повредили частный дом и нежилое здание в подмосковных Химках, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй БПЛА попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок. Минобороны же сообщало, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны отмечали, что пострадавших нет.
Последствия падения украинского БПЛА на территории Москва-Сити
В одной из башен "Москва-Сити" после падения БПЛА повреждено остекление
06:01
"В результате падения обломков БПЛА произошло повреждение частного дома, также обнаружено повреждение стены нежилого здания на улице Спортивной", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в частном кирпичном доме частично рухнула крыша на площади около 40 квадратных метров, также в доме выбило стекла. В поврежденном нежилом здании на той же улице находятся магазины.
Пострадавших, по словам представителя экстренных служб, нет.
Табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов
03:14
 
Сергей СобянинХимкиМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала