https://ria.ru/20230823/povrezhdenie-1891646767.html

Обломки сбитого в Химках БПЛА повредили частный дом и нежилое здание

Обломки сбитого в Химках БПЛА повредили частный дом и нежилое здание - РИА Новости, 23.08.2023

Обломки сбитого в Химках БПЛА повредили частный дом и нежилое здание

Обломки уничтоженного ночью силами ПВО беспилотника повредили частный дом и нежилое здание в подмосковных Химках, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T06:46

2023-08-23T06:46

2023-08-23T06:47

сергей собянин

химки

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обломки уничтоженного ночью силами ПВО беспилотника повредили частный дом и нежилое здание в подмосковных Химках, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй БПЛА попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок. Минобороны же сообщало, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны отмечали, что пострадавших нет. "В результате падения обломков БПЛА произошло повреждение частного дома, также обнаружено повреждение стены нежилого здания на улице Спортивной", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в частном кирпичном доме частично рухнула крыша на площади около 40 квадратных метров, также в доме выбило стекла. В поврежденном нежилом здании на той же улице находятся магазины. Пострадавших, по словам представителя экстренных служб, нет.

https://ria.ru/20230823/moskva-siti-1891644774.html

https://ria.ru/20230823/aeroporty-1891638197.html

химки

москва

московская область (подмосковье)

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сергей собянин, химки, москва, московская область (подмосковье)