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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.08.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную гаубицу... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:12
2023-08-23T14:12
2023-08-23T14:13
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вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения ВСУ потеряли до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891749002.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 солдат за сутки