https://ria.ru/20230823/poteri-1891748772.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.08.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную гаубицу... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:12

2023-08-23T14:12

2023-08-23T14:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения ВСУ потеряли до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891749002.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире