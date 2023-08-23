https://ria.ru/20230823/poteri-1891748636.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.08.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Украинские военнослужащие за сутки потеряли на южно-донецком направлении до 145 солдат, танк и американскую самоходную гаубицу M109 Paladin, сообщили в среду в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:11

2023-08-23T14:11

2023-08-23T14:14

специальная военная операция на украине

россия

старомайорское

донецкая народная республика

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие за сутки потеряли на южно-донецком направлении до 145 солдат, танк и американскую самоходную гаубицу M109 Paladin, сообщили в среду в Минобороны РФ."Потери противника составили до 145 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, а также самоходная гаубица М109 Paladin производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР.Кроме того, в районе Ровнополя пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

старомайорское

донецкая народная республика

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россия, старомайорское, донецкая народная республика