https://ria.ru/20230823/poteri-1891748313.html

ВСУ потеряли до 170 человек за сутки на Купянском направлении

ВСУ потеряли до 170 человек за сутки на Купянском направлении - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ потеряли до 170 человек за сутки на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 170 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:10

2023-08-23T14:10

2023-08-23T15:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 170 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 170 украинских военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.Там отметили, что на купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение.Кроме того, активными действиями российских подразделений при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад войск Украины в районах Синьковки Харьковской области, Новоегоровки и Новоселовского ЛНР.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины