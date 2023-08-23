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ВСУ потеряли до 170 человек за сутки на Купянском направлении - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 23.08.2023 (обновлено: 15:28 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/poteri-1891748313.html
ВСУ потеряли до 170 человек за сутки на Купянском направлении
ВСУ потеряли до 170 человек за сутки на Купянском направлении - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ потеряли до 170 человек за сутки на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 170 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:10
2023-08-23T15:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 170 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 170 украинских военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.Там отметили, что на купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение.Кроме того, активными действиями российских подразделений при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад войск Украины в районах Синьковки Харьковской области, Новоегоровки и Новоселовского ЛНР.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 170 человек за сутки на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 170 человек за сутки на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 170 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили до 170 украинских военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что на купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение.
Кроме того, активными действиями российских подразделений при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад войск Украины в районах Синьковки Харьковской области, Новоегоровки и Новоселовского ЛНР.
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