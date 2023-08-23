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ВСУ потеряли почти 200 солдат на Донецком направлении
ВСУ потеряли почти 200 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ потеряли почти 200 солдат на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 180 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:08
2023-08-23T14:08
2023-08-23T14:13
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 180 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ потеряли почти 200 солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 180 солдат ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 180 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
"На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине