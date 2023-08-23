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ВСУ потеряли почти 200 солдат на Донецком направлении

ВСУ потеряли почти 200 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ потеряли почти 200 солдат на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 180 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:08

2023-08-23T14:08

2023-08-23T14:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 180 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, украина