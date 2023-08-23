https://ria.ru/20230823/pomosch-1891685178.html

Из Магадана в зону СВО доставят партию маскировочных сетей

Из Магадана в зону СВО доставят партию маскировочных сетей - РИА Новости, 23.08.2023

Из Магадана в зону СВО доставят партию маскировочных сетей

Магаданцы приготовили к отправке в зону специальной военной операции очередную партию маскировочных сетей, сообщает пресс-служба Магаданской областной думы. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:54

2023-08-23T10:54

2023-08-23T10:54

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магадан

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магаданская областная дума

боевое братство

молодежная общественная палата

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МАГАДАН, 23 июл – РИА Новости. Магаданцы приготовили к отправке в зону специальной военной операции очередную партию маскировочных сетей, сообщает пресс-служба Магаданской областной думы. "Колымчане неустанно продолжают оказывать поддержку землякам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Для передачи на фронт готовят очередную партию маскировочных сетей размером от 2х4 до 6х6 метров", - говорится в сообщении. Дополняется, что ветераны Магаданской областной организации "Боевое братство" закупают и лично доставляют гуманитарный груз в зону проведения СВО. Везут все - от одежды до специализированного оборудования и автотранспорта. "Сейчас сложное время. В Великую Отечественную войну был хороший лозунг "Все для фронта! Все для Победы!". Здесь то же самое. Мы своей поддержкой помогаем нашим бойцам на фронте, приближаем эту победу. Все, кто присоединяется к этой помощи, – неравнодушные люди с активной гражданской позицией", - цитирует пресс-служба слова члена Молодежной общественной палаты при заксобрании Магаданской области Даниила Сомова.

https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891605455.html

https://ria.ru/20230817/pomosch-1890534801.html

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Дарья Буймова

общество, магадан, магаданская область, магаданская областная дума, боевое братство, молодежная общественная палата