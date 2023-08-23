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Из Магадана в зону СВО доставят партию маскировочных сетей - РИА Новости, 23.08.2023
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10:54 23.08.2023
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Из Магадана в зону СВО доставят партию маскировочных сетей
Из Магадана в зону СВО доставят партию маскировочных сетей - РИА Новости, 23.08.2023
Из Магадана в зону СВО доставят партию маскировочных сетей
Магаданцы приготовили к отправке в зону специальной военной операции очередную партию маскировочных сетей, сообщает пресс-служба Магаданской областной думы. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:54
2023-08-23T10:54
надежные люди
общество
магадан
магаданская область
магаданская областная дума
боевое братство
молодежная общественная палата
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МАГАДАН, 23 июл – РИА Новости. Магаданцы приготовили к отправке в зону специальной военной операции очередную партию маскировочных сетей, сообщает пресс-служба Магаданской областной думы. "Колымчане неустанно продолжают оказывать поддержку землякам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Для передачи на фронт готовят очередную партию маскировочных сетей размером от 2х4 до 6х6 метров", - говорится в сообщении. Дополняется, что ветераны Магаданской областной организации "Боевое братство" закупают и лично доставляют гуманитарный груз в зону проведения СВО. Везут все - от одежды до специализированного оборудования и автотранспорта. "Сейчас сложное время. В Великую Отечественную войну был хороший лозунг "Все для фронта! Все для Победы!". Здесь то же самое. Мы своей поддержкой помогаем нашим бойцам на фронте, приближаем эту победу. Все, кто присоединяется к этой помощи, – неравнодушные люди с активной гражданской позицией", - цитирует пресс-служба слова члена Молодежной общественной палаты при заксобрании Магаданской области Даниила Сомова.
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891605455.html
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общество, магадан, магаданская область, магаданская областная дума, боевое братство, молодежная общественная палата
Надежные люди, Общество, Магадан, Магаданская область, Магаданская областная Дума, Боевое братство, Молодежная общественная палата
Из Магадана в зону СВО доставят партию маскировочных сетей

Магаданцы приготовили к отправке в зону СВО партию маскировочных сетей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО . Архивное фото
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МАГАДАН, 23 июл – РИА Новости. Магаданцы приготовили к отправке в зону специальной военной операции очередную партию маскировочных сетей, сообщает пресс-служба Магаданской областной думы.
"Колымчане неустанно продолжают оказывать поддержку землякам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Для передачи на фронт готовят очередную партию маскировочных сетей размером от 2х4 до 6х6 метров", - говорится в сообщении.
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Дополняется, что ветераны Магаданской областной организации "Боевое братство" закупают и лично доставляют гуманитарный груз в зону проведения СВО. Везут все - от одежды до специализированного оборудования и автотранспорта.
"Сейчас сложное время. В Великую Отечественную войну был хороший лозунг "Все для фронта! Все для Победы!". Здесь то же самое. Мы своей поддержкой помогаем нашим бойцам на фронте, приближаем эту победу. Все, кто присоединяется к этой помощи, – неравнодушные люди с активной гражданской позицией", - цитирует пресс-служба слова члена Молодежной общественной палаты при заксобрании Магаданской области Даниила Сомова.
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Надежные людиОбществоМагаданМагаданская областьМагаданская областная ДумаБоевое братствоМолодежная общественная палата
 
 
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