https://ria.ru/20230823/pomosch-1891644191.html

Вьетнам передал более 200 ящиков продуктов в подтопленные районы Приморья

Вьетнам передал более 200 ящиков продуктов в подтопленные районы Приморья - РИА Новости, 23.08.2023

Вьетнам передал более 200 ящиков продуктов в подтопленные районы Приморья

Генеральное консульство Вьетнама во Владивостоке передало жителям Приморья, пострадавшим от наводнения после тайфуна "Ханун", свыше 200 ящиков продуктов,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T05:32

2023-08-23T05:32

2023-08-23T05:32

вьетнам

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Генеральное консульство Вьетнама во Владивостоке передало жителям Приморья, пострадавшим от наводнения после тайфуна "Ханун", свыше 200 ящиков продуктов, сообщает региональное агентство международного сотрудничества. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. В крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. "Вчера, 22 августа, генеральное консульство Вьетнама во Владивостоке совместно с "Обществом вьетнамцев Приморского края" и "Обществом дружбы с Вьетнамом" передали гуманитарную помощь для жителей Приморья, пострадавших от наводнения. Это более 200 ящиков продуктов питания: лапша быстрого приготовления, консервированное сгущённое молоко, соки и другое", - говорится в сообщении. Вьетнамская сторона отметила, что "это небольшая помощь, но от всей души".

https://ria.ru/20230816/khanun-1890456214.html

вьетнам

владивосток

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вьетнам, владивосток