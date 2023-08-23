https://ria.ru/20230823/polsha-1891822345.html

МИД Польши вызвал представителя дипмиссии Германии

МИД Польши вызвал представителя дипмиссии Германии - РИА Новости, 23.08.2023

МИД Польши вызвал представителя дипмиссии Германии

Представителя посольства Германии вызвали в МИД Польши после изнасилования поляка в мюнхенском метро, сообщает польское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:22

2023-08-23T18:22

2023-08-23T18:23

в мире

польша

матеуш моравецкий

мюнхен

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736714_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_36a82e2267796dcb154e3f6b9fc3e1f6.jpg

ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. Представителя посольства Германии вызвали в МИД Польши после изнасилования поляка в мюнхенском метро, сообщает польское внешнеполитическое ведомство. Во вторник немецкие СМИ сообщили о том, что 18-летний гражданин Польши был изнасилован на станции метро в Мюнхене. Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 20-летний гражданин Афганистана. "В связи с жестоким нападением на гражданина Польши, произошедшим на одной из станций метро в Мюнхене, 23 августа этого года министерство иностранных дел пригласило представителя посольства Федеративной республики Германии в Варшаве", - говорится в сообщении. Польские власти предложили помощь немецкой стороне в организации информационной компании для недопущения повторения подобных инцидентов. "В ходе беседы немецкой стороне было сообщено, что подобные ситуации могут повториться в будущем. В этом контексте подчеркивается настоятельная необходимость проведения эффективной информационной кампании, которая привлечет внимание к потенциальной опасности стать жертвой подобных преступных действий, в том числе в отношении польских граждан. Также немецкую сторону проинформировали, что в случае затруднений в организации такой информационной акции власти Польши готовы поддержать Германию в этом отношении", - говорится в сообщении. Представитель МИД Польши также попросил передать запрос компетентным службам и органам ФРГ "о сотрудничестве с польскими консульскими службами в Мюнхене для предоставления всесторонней помощи пострадавшему польскому гражданину". В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что попросит немецкую сторону об участии польских следователей в расследовании данного дела.

https://ria.ru/20230814/polsha-1889819356.html

https://ria.ru/20230427/izbienie-1868018726.html

польша

мюнхен

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, матеуш моравецкий, мюнхен, германия