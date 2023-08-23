https://ria.ru/20230823/polsha-1891822345.html
МИД Польши вызвал представителя дипмиссии Германии
МИД Польши вызвал представителя дипмиссии Германии - РИА Новости, 23.08.2023
МИД Польши вызвал представителя дипмиссии Германии
Представителя посольства Германии вызвали в МИД Польши после изнасилования поляка в мюнхенском метро, сообщает польское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:22
2023-08-23T18:22
2023-08-23T18:23
в мире
польша
матеуш моравецкий
мюнхен
германия
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ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. Представителя посольства Германии вызвали в МИД Польши после изнасилования поляка в мюнхенском метро, сообщает польское внешнеполитическое ведомство. Во вторник немецкие СМИ сообщили о том, что 18-летний гражданин Польши был изнасилован на станции метро в Мюнхене. Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 20-летний гражданин Афганистана. "В связи с жестоким нападением на гражданина Польши, произошедшим на одной из станций метро в Мюнхене, 23 августа этого года министерство иностранных дел пригласило представителя посольства Федеративной республики Германии в Варшаве", - говорится в сообщении. Польские власти предложили помощь немецкой стороне в организации информационной компании для недопущения повторения подобных инцидентов. "В ходе беседы немецкой стороне было сообщено, что подобные ситуации могут повториться в будущем. В этом контексте подчеркивается настоятельная необходимость проведения эффективной информационной кампании, которая привлечет внимание к потенциальной опасности стать жертвой подобных преступных действий, в том числе в отношении польских граждан. Также немецкую сторону проинформировали, что в случае затруднений в организации такой информационной акции власти Польши готовы поддержать Германию в этом отношении", - говорится в сообщении. Представитель МИД Польши также попросил передать запрос компетентным службам и органам ФРГ "о сотрудничестве с польскими консульскими службами в Мюнхене для предоставления всесторонней помощи пострадавшему польскому гражданину". В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что попросит немецкую сторону об участии польских следователей в расследовании данного дела.
https://ria.ru/20230814/polsha-1889819356.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, мюнхен, германия
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Мюнхен, Германия
МИД Польши вызвал представителя дипмиссии Германии
МИД Польши обратился к дипмиссии ФРГ после изнасилования гражданина в Мюнхене
ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости.
Представителя посольства Германии вызвали в МИД Польши после изнасилования поляка в мюнхенском метро, сообщает польское внешнеполитическое ведомство
.
Во вторник немецкие СМИ сообщили о том, что 18-летний гражданин Польши был изнасилован на станции метро в Мюнхене
. Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 20-летний гражданин Афганистана
.
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"В связи с жестоким нападением на гражданина Польши, произошедшим на одной из станций метро в Мюнхене, 23 августа этого года министерство иностранных дел пригласило представителя посольства Федеративной республики Германии в Варшаве", - говорится в сообщении.
Польские власти предложили помощь немецкой стороне в организации информационной компании для недопущения повторения подобных инцидентов.
"В ходе беседы немецкой стороне было сообщено, что подобные ситуации могут повториться в будущем. В этом контексте подчеркивается настоятельная необходимость проведения эффективной информационной кампании, которая привлечет внимание к потенциальной опасности стать жертвой подобных преступных действий, в том числе в отношении польских граждан. Также немецкую сторону проинформировали, что в случае затруднений в организации такой информационной акции власти Польши готовы поддержать Германию в этом отношении", - говорится в сообщении.
Представитель МИД Польши также попросил передать запрос компетентным службам и органам ФРГ "о сотрудничестве с польскими консульскими службами в Мюнхене для предоставления всесторонней помощи пострадавшему польскому гражданину".
В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
сообщил, что попросит немецкую сторону об участии польских следователей в расследовании данного дела.
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