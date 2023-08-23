https://ria.ru/20230823/polsha-1891777652.html

В Польше обрушился жилой дом

В Польше обрушился жилой дом - РИА Новости, 23.08.2023

В Польше обрушился жилой дом

Жилое здание частично обрушилось в городе Жонсник в центральной Польше, под завалами есть люди, сообщил в телефонном интервью радио RMF FM представитель... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:01

2023-08-23T16:01

2023-08-23T16:01

в мире

польша

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ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Жилое здание частично обрушилось в городе Жонсник в центральной Польше, под завалами есть люди, сообщил в телефонном интервью радио RMF FM представитель пожарной команды, старший капитан Петр Домброва. "Во время ремонтных работ частично обрушился жилой дом, под завалами находятся люди", - сообщает Домброва. Также в сообщении говорится, что "владелец дома сообщил пожарным, что двое строителей занимались ремонтными работами, в результате чего из-за вероятной конструктивной ошибки стены дома рухнули. В момент обрушения дома, строители находились снаружи здания". На место прибыла поисково-спасательная группа из города Валбжиха. Вместе с ней пострадавших ищут еще 19 пожарных расчетов. По словам спасателей, удалось найти одного из пострадавших, однако голосовой связи с ним нет. Неизвестно, в каком он состоянии и где может находиться другой строитель.

https://ria.ru/20230626/aleksandriya-1880487039.html

польша

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша