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В Польше обрушился жилой дом - РИА Новости, 23.08.2023
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16:01 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/polsha-1891777652.html
В Польше обрушился жилой дом
В Польше обрушился жилой дом - РИА Новости, 23.08.2023
В Польше обрушился жилой дом
Жилое здание частично обрушилось в городе Жонсник в центральной Польше, под завалами есть люди, сообщил в телефонном интервью радио RMF FM представитель... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:01
2023-08-23T16:01
в мире
польша
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ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Жилое здание частично обрушилось в городе Жонсник в центральной Польше, под завалами есть люди, сообщил в телефонном интервью радио RMF FM представитель пожарной команды, старший капитан Петр Домброва. "Во время ремонтных работ частично обрушился жилой дом, под завалами находятся люди", - сообщает Домброва. Также в сообщении говорится, что "владелец дома сообщил пожарным, что двое строителей занимались ремонтными работами, в результате чего из-за вероятной конструктивной ошибки стены дома рухнули. В момент обрушения дома, строители находились снаружи здания". На место прибыла поисково-спасательная группа из города Валбжиха. Вместе с ней пострадавших ищут еще 19 пожарных расчетов. По словам спасателей, удалось найти одного из пострадавших, однако голосовой связи с ним нет. Неизвестно, в каком он состоянии и где может находиться другой строитель.
https://ria.ru/20230626/aleksandriya-1880487039.html
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в мире, польша
В мире, Польша
В Польше обрушился жилой дом

В польском городе Жонсник обрушился жилой дом, под завалами находятся люди

© Фото : Państwowa Straż PożarnaНа месте обрушения дома в городе Жонсник, Польша
На месте обрушения дома в городе Жонсник, Польша - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
На месте обрушения дома в городе Жонсник, Польша
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Жилое здание частично обрушилось в городе Жонсник в центральной Польше, под завалами есть люди, сообщил в телефонном интервью радио RMF FM представитель пожарной команды, старший капитан Петр Домброва.
"Во время ремонтных работ частично обрушился жилой дом, под завалами находятся люди", - сообщает Домброва.
Также в сообщении говорится, что "владелец дома сообщил пожарным, что двое строителей занимались ремонтными работами, в результате чего из-за вероятной конструктивной ошибки стены дома рухнули. В момент обрушения дома, строители находились снаружи здания".
На место прибыла поисково-спасательная группа из города Валбжиха. Вместе с ней пострадавших ищут еще 19 пожарных расчетов.
По словам спасателей, удалось найти одного из пострадавших, однако голосовой связи с ним нет. Неизвестно, в каком он состоянии и где может находиться другой строитель.
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