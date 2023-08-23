https://ria.ru/20230823/polsha-1891777652.html
В Польше обрушился жилой дом
В Польше обрушился жилой дом - РИА Новости, 23.08.2023
В Польше обрушился жилой дом
Жилое здание частично обрушилось в городе Жонсник в центральной Польше, под завалами есть люди, сообщил в телефонном интервью радио RMF FM представитель... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:01
2023-08-23T16:01
2023-08-23T16:01
в мире
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891775792_0:27:817:487_1920x0_80_0_0_30b4ebb91f6476c5f4d6088e7fe600c3.jpg
ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Жилое здание частично обрушилось в городе Жонсник в центральной Польше, под завалами есть люди, сообщил в телефонном интервью радио RMF FM представитель пожарной команды, старший капитан Петр Домброва. "Во время ремонтных работ частично обрушился жилой дом, под завалами находятся люди", - сообщает Домброва. Также в сообщении говорится, что "владелец дома сообщил пожарным, что двое строителей занимались ремонтными работами, в результате чего из-за вероятной конструктивной ошибки стены дома рухнули. В момент обрушения дома, строители находились снаружи здания". На место прибыла поисково-спасательная группа из города Валбжиха. Вместе с ней пострадавших ищут еще 19 пожарных расчетов. По словам спасателей, удалось найти одного из пострадавших, однако голосовой связи с ним нет. Неизвестно, в каком он состоянии и где может находиться другой строитель.
https://ria.ru/20230626/aleksandriya-1880487039.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891775792_1:0:817:612_1920x0_80_0_0_1decf1202e7826e2968520ef7026390c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
В Польше обрушился жилой дом
В польском городе Жонсник обрушился жилой дом, под завалами находятся люди
ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости.
Жилое здание частично обрушилось в городе Жонсник в центральной Польше, под завалами есть люди, сообщил в телефонном интервью радио RMF FM
представитель пожарной команды, старший капитан Петр Домброва.
"Во время ремонтных работ частично обрушился жилой дом, под завалами находятся люди", - сообщает Домброва.
Также в сообщении говорится, что "владелец дома сообщил пожарным, что двое строителей занимались ремонтными работами, в результате чего из-за вероятной конструктивной ошибки стены дома рухнули. В момент обрушения дома, строители находились снаружи здания".
На место прибыла поисково-спасательная группа из города Валбжиха. Вместе с ней пострадавших ищут еще 19 пожарных расчетов.
По словам спасателей, удалось найти одного из пострадавших, однако голосовой связи с ним нет. Неизвестно, в каком он состоянии и где может находиться другой строитель.
В египетской Александрии обрушился многоэтажный дом