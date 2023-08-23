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Украинцы разгромили польский хостел
Украинцы разгромили польский хостел - РИА Новости, 23.08.2023
Украинцы разгромили польский хостел
Два пьяных украинца устроили погром в одном из хостелов польского Гданьска, передает портал WNP. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T06:46
2023-08-23T06:46
2023-08-23T06:46
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Два пьяных украинца устроили погром в одном из хостелов польского Гданьска, передает портал WNP.Как сообщил пресс-секретарь городской полиции Мариуш Хржановский, инцидент произошел в минувшую пятницу. Двое украинцев в возрасте 33 и 21 год разбили окна в здании и проникли внутрь, где также сломали несколько дверей. Кроме того, они разбили окна автомобиля, припаркованного у хостела.Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленников, при этом один из них "вел себя агрессивно", игнорировал приказы и "бросал предметы" в сотрудников. В организме 21-летнего украинца выявили почти 2,5 промилле алкоголя, у другого – более одного промилле.По словам Хржановского, мужчины, по всей видимости, были недовольны тем, что их попросили покинуть хостел из-за неподобающего поведения. Владелец заведения, в свою очередь, заявил о повреждении имущества на сумму не менее восьми тысяч злотых (около 183 тысяч рублей).В результате украинцам предъявили обвинение в уничтожении чужого имущества, им грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее портал Wiadomości Wrocław сообщил, что в польском Каменце-Забковицком группа футбольных фанатов избила и ограбила двух граждан Украины.
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в мире, гданьск, украина, польша
В мире, Гданьск, Украина, Польша
Украинцы разгромили польский хостел
WNP: в Гданьске два пьяных украинца устроили погром в хостеле
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости.
Два пьяных украинца устроили погром в одном из хостелов польского Гданьска, передает портал WNP
.
Как сообщил пресс-секретарь городской полиции Мариуш Хржановский, инцидент произошел в минувшую пятницу. Двое украинцев в возрасте 33 и 21 год разбили окна в здании и проникли внутрь, где также сломали несколько дверей. Кроме того, они разбили окна автомобиля, припаркованного у хостела.
Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленников, при этом один из них "вел себя агрессивно", игнорировал приказы и "бросал предметы" в сотрудников. В организме 21-летнего украинца выявили почти 2,5 промилле алкоголя, у другого – более одного промилле.
По словам Хржановского, мужчины, по всей видимости, были недовольны тем, что их попросили покинуть хостел из-за неподобающего поведения. Владелец заведения, в свою очередь, заявил о повреждении имущества на сумму не менее восьми тысяч злотых (около 183 тысяч рублей).
В результате украинцам предъявили обвинение в уничтожении чужого имущества, им грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее портал Wiadomości Wrocław сообщил, что в польском Каменце-Забковицком группа футбольных фанатов избила и ограбила двух граждан Украины
.
В Польше разразился громкий скандал из-за Украины