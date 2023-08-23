https://ria.ru/20230823/pogrom-1891646905.html

Украинцы разгромили польский хостел

Украинцы разгромили польский хостел - РИА Новости, 23.08.2023

Украинцы разгромили польский хостел

Два пьяных украинца устроили погром в одном из хостелов польского Гданьска, передает портал WNP. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T06:46

2023-08-23T06:46

2023-08-23T06:46

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гданьск

украина

польша

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Два пьяных украинца устроили погром в одном из хостелов польского Гданьска, передает портал WNP.Как сообщил пресс-секретарь городской полиции Мариуш Хржановский, инцидент произошел в минувшую пятницу. Двое украинцев в возрасте 33 и 21 год разбили окна в здании и проникли внутрь, где также сломали несколько дверей. Кроме того, они разбили окна автомобиля, припаркованного у хостела.Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленников, при этом один из них "вел себя агрессивно", игнорировал приказы и "бросал предметы" в сотрудников. В организме 21-летнего украинца выявили почти 2,5 промилле алкоголя, у другого – более одного промилле.По словам Хржановского, мужчины, по всей видимости, были недовольны тем, что их попросили покинуть хостел из-за неподобающего поведения. Владелец заведения, в свою очередь, заявил о повреждении имущества на сумму не менее восьми тысяч злотых (около 183 тысяч рублей).В результате украинцам предъявили обвинение в уничтожении чужого имущества, им грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее портал Wiadomości Wrocław сообщил, что в польском Каменце-Забковицком группа футбольных фанатов избила и ограбила двух граждан Украины.

https://ria.ru/20230730/skandal-1887140435.html

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в мире, гданьск, украина, польша