Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в нападении на девушку в Нахабино не работал в местной УК - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 23.08.2023 (обновлено: 18:48 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/podozrevaemyy-1891823860.html
Подозреваемый в нападении на девушку в Нахабино не работал в местной УК
Подозреваемый в нападении на девушку в Нахабино не работал в местной УК - РИА Новости, 23.08.2023
Подозреваемый в нападении на девушку в Нахабино не работал в местной УК
Подозреваемый в деле о нападении на девушку, совершавшую пробежку в Подмосковье, не числился сотрудником управляющей компании "Европа", являющейся единственной... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:28
2023-08-23T18:48
происшествия
нахабино
россия
московская область (подмосковье)
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891826853_0:0:1989:1119_1920x0_80_0_0_28321bf6b0acb34042815e50e86eaa4f.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подозреваемый в деле о нападении на девушку, совершавшую пробежку в Подмосковье, не числился сотрудником управляющей компании "Европа", являющейся единственной УК в микрорайоне "Красногорский", и выполнял в микрорайоне ремонтные работы в частном порядке, сообщил РИА Новости генеральный директор данной управляющей компании Андрей Петров. "Он не относился к управляющей компании совершенно... Он работал частным порядком у кого-то там на квартире, выполнял ремонт или какие-то там работы… У нас в микрорайоне "Красногорский" есть только одна управляющая компания. В нашей управляющей компании такие люди точно не работают", - отметил Петров. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что мужчина якобы числился работником местной управляющей компании. Согласно сообщению подмосковной прокуратуры, по факту нападения возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ. Как отмечается в её Telegram-канале, установлено, что 23 августа около 8 часов утра в рабочем поселке Нахабино мужчина, "грубо нарушая общественный порядок, нанес женщине, совершающей пробежку, один удар кулаком по лицу". Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный является уроженцем одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.
https://ria.ru/20230819/napadenie-1891017011.html
https://ria.ru/20230808/muzhchina-1888892077.html
нахабино
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891826853_134:0:1626:1119_1920x0_80_0_0_26cb90288304a310234274ace20d83bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нахабино, россия, московская область (подмосковье), жкх
Происшествия, Нахабино, Россия, Московская область (Подмосковье), ЖКХ
Подозреваемый в нападении на девушку в Нахабино не работал в местной УК

Подозреваемый в нападении на девушку в Нахабино не был сотрудником УК

© МВД МедиаПодозреваемый в нанесении телесных повреждений девушке в Нахабино. Кадр видео
Подозреваемый в нанесении телесных повреждений девушке в Нахабино. Кадр видео
© МВД Медиа
Подозреваемый в нанесении телесных повреждений девушке в Нахабино. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подозреваемый в деле о нападении на девушку, совершавшую пробежку в Подмосковье, не числился сотрудником управляющей компании "Европа", являющейся единственной УК в микрорайоне "Красногорский", и выполнял в микрорайоне ремонтные работы в частном порядке, сообщил РИА Новости генеральный директор данной управляющей компании Андрей Петров.
«
"Он не относился к управляющей компании совершенно... Он работал частным порядком у кого-то там на квартире, выполнял ремонт или какие-то там работы… У нас в микрорайоне "Красногорский" есть только одна управляющая компания. В нашей управляющей компании такие люди точно не работают", - отметил Петров.
Судебное заседание по делу мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве, арестовали
19 августа, 15:28
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что мужчина якобы числился работником местной управляющей компании.
Согласно сообщению подмосковной прокуратуры, по факту нападения возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ. Как отмечается в её Telegram-канале, установлено, что 23 августа около 8 часов утра в рабочем поселке Нахабино мужчина, "грубо нарушая общественный порядок, нанес женщине, совершающей пробежку, один удар кулаком по лицу".
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный является уроженцем одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В Петрозаводске задержали мужчину, напавшего на подростков на спортплощадке
8 августа, 16:48
 
ПроисшествияНахабиноРоссияМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала