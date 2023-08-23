https://ria.ru/20230823/podozrevaemyy-1891823860.html

Подозреваемый в нападении на девушку в Нахабино не работал в местной УК

Подозреваемый в нападении на девушку в Нахабино не работал в местной УК - РИА Новости, 23.08.2023

Подозреваемый в нападении на девушку в Нахабино не работал в местной УК

Подозреваемый в деле о нападении на девушку, совершавшую пробежку в Подмосковье, не числился сотрудником управляющей компании "Европа", являющейся единственной... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:28

2023-08-23T18:28

2023-08-23T18:48

происшествия

нахабино

россия

московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подозреваемый в деле о нападении на девушку, совершавшую пробежку в Подмосковье, не числился сотрудником управляющей компании "Европа", являющейся единственной УК в микрорайоне "Красногорский", и выполнял в микрорайоне ремонтные работы в частном порядке, сообщил РИА Новости генеральный директор данной управляющей компании Андрей Петров. "Он не относился к управляющей компании совершенно... Он работал частным порядком у кого-то там на квартире, выполнял ремонт или какие-то там работы… У нас в микрорайоне "Красногорский" есть только одна управляющая компания. В нашей управляющей компании такие люди точно не работают", - отметил Петров. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что мужчина якобы числился работником местной управляющей компании. Согласно сообщению подмосковной прокуратуры, по факту нападения возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ. Как отмечается в её Telegram-канале, установлено, что 23 августа около 8 часов утра в рабочем поселке Нахабино мужчина, "грубо нарушая общественный порядок, нанес женщине, совершающей пробежку, один удар кулаком по лицу". Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный является уроженцем одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.

https://ria.ru/20230819/napadenie-1891017011.html

https://ria.ru/20230808/muzhchina-1888892077.html

нахабино

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, нахабино, россия, московская область (подмосковье), жкх