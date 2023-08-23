https://ria.ru/20230823/podlodka-1891727761.html
Появившаяся у берегов Финляндии российская подлодка вызвала ажиотаж
Появившаяся у берегов Финляндии российская подлодка вызвала ажиотаж - РИА Новости, 23.08.2023
Появившаяся у берегов Финляндии российская подлодка вызвала ажиотаж
Финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на очевидцев сообщает о замеченной во вторник вечером поблизости от финского города Ханко... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:01
2023-08-23T13:01
2023-08-23T13:01
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — РИА Новости. Финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на очевидцев сообщает о замеченной во вторник вечером поблизости от финского города Ханко якобы российской подводной лодке. "Подводная лодка, плавающая в надводном положении, привлекла внимание пассажиров судна во вторник ранним вечером у берегов Ханко…. Командир Ансси Мункки из Университета национальной обороны распознал судно. Это российская подводная лодка класса "Кило", выпускаемая с 1980-х годов", - говорится в сообщении. Подводные лодки класса "Кило" — собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок: проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка". Мункки не нашел ничего необычного в нахождении подводной лодки в Финском заливе, так как они двигаются в одном фарватере с паромами и кораблями, а небольшая глубина в этом месте вынуждает подлодки находиться в надводном положении. "Подводные лодки часто всплывают именно для того, чтобы другие, движущиеся в море, обязательно их заметили и знали, что нужно быть осторожными", - отметил специалист.
https://ria.ru/20230819/finlyandiya-1890996193.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финский залив, финляндия, россия
В мире, Финский залив, Финляндия, Россия
Появившаяся у берегов Финляндии российская подлодка вызвала ажиотаж
Жители Финляндии заметили российскую подводную лодку у берегов города Ханко
ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — РИА Новости.
Финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE
со ссылкой на очевидцев сообщает о замеченной во вторник вечером поблизости от финского города Ханко якобы российской подводной лодке.
"Подводная лодка, плавающая в надводном положении, привлекла внимание пассажиров судна во вторник ранним вечером у берегов Ханко…. Командир Ансси Мункки из Университета национальной обороны распознал судно. Это российская подводная лодка класса "Кило", выпускаемая с 1980-х годов", - говорится в сообщении.
Подводные лодки класса "Кило" — собирательное обозначение, принятое в НАТО
для двух проектов российских подводных лодок: проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка".
Мункки не нашел ничего необычного в нахождении подводной лодки в Финском заливе
, так как они двигаются в одном фарватере с паромами и кораблями, а небольшая глубина в этом месте вынуждает подлодки находиться в надводном положении.
"Подводные лодки часто всплывают именно для того, чтобы другие, движущиеся в море, обязательно их заметили и знали, что нужно быть осторожными", - отметил специалист.
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