https://ria.ru/20230823/podlodka-1891727761.html

Появившаяся у берегов Финляндии российская подлодка вызвала ажиотаж

Появившаяся у берегов Финляндии российская подлодка вызвала ажиотаж - РИА Новости, 23.08.2023

Появившаяся у берегов Финляндии российская подлодка вызвала ажиотаж

Финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на очевидцев сообщает о замеченной во вторник вечером поблизости от финского города Ханко... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:01

2023-08-23T13:01

2023-08-23T13:01

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — РИА Новости. Финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на очевидцев сообщает о замеченной во вторник вечером поблизости от финского города Ханко якобы российской подводной лодке. "Подводная лодка, плавающая в надводном положении, привлекла внимание пассажиров судна во вторник ранним вечером у берегов Ханко…. Командир Ансси Мункки из Университета национальной обороны распознал судно. Это российская подводная лодка класса "Кило", выпускаемая с 1980-х годов", - говорится в сообщении. Подводные лодки класса "Кило" — собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок: проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка". Мункки не нашел ничего необычного в нахождении подводной лодки в Финском заливе, так как они двигаются в одном фарватере с паромами и кораблями, а небольшая глубина в этом месте вынуждает подлодки находиться в надводном положении. "Подводные лодки часто всплывают именно для того, чтобы другие, движущиеся в море, обязательно их заметили и знали, что нужно быть осторожными", - отметил специалист.

https://ria.ru/20230819/finlyandiya-1890996193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финский залив, финляндия, россия