https://ria.ru/20230823/podderzhka-1891829902.html

Зеленский не исключил, что выборы в США повлияют на поддержку Киева

Зеленский не исключил, что выборы в США повлияют на поддержку Киева - РИА Новости, 23.08.2023

Зеленский не исключил, что выборы в США повлияют на поддержку Киева

Владимир Зеленский допускает, что выборы в США повлияют на поддержку Киева Вашингтоном, намерен делать все, чтобы она не ослабевала. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:52

2023-08-23T18:52

2023-08-23T18:52

в мире

сша

f-16

украина

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дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский допускает, что выборы в США повлияют на поддержку Киева Вашингтоном, намерен делать все, чтобы она не ослабевала. "У вас (в США – ред.) будет очень сложный год, год выборов. Это безусловно будет иметь влияние на поддержку Украины, это может повлиять как позитивно, так и негативно. Мы со своей стороны будем делать всё, чтобы поддержка США не уменьшалась", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Рада". Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, он также связывал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена в этой стране и призвал конгресс отказать в выделении новых сумм. Губернатор Флориды Рон Десантис ранее заявлял, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США. По его мнению, Вашингтон должен добиваться мира между Москвой и Киевом. Десантис также отмечал, что США не следует предоставлять Украине такую помощь, которая потребует развертывания американских войск или позволит Украине проводить наступательные операции за пределами своих границ. Отправка истребителей F-16 и ракет большой дальности, по его словам, исключается. Ранее телеканал CNN сообщал, что конфликт на Украине будет определяться внешними факторами, например сменой власти в США, таким образом судьба Киева может оказаться в руках американских избирателей на выборах в 2024 году. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.

https://ria.ru/20230823/mobilizatsiya-1891823100.html

https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891787688.html

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в мире, сша, f-16, украина, владимир зеленский, киев, дональд трамп, джо байден