Зеленский не исключил, что выборы в США повлияют на поддержку Киева
Зеленский допустил, что выборы в США повлияют на поддержку Киева Вашингтоном
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский допускает, что выборы в США повлияют на поддержку Киева Вашингтоном, намерен делать все, чтобы она не ослабевала.
«
"У вас (в США – ред.) будет очень сложный год, год выборов. Это безусловно будет иметь влияние на поддержку Украины, это может повлиять как позитивно, так и негативно. Мы со своей стороны будем делать всё, чтобы поддержка США не уменьшалась", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Рада".
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, он также связывал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена в этой стране и призвал конгресс отказать в выделении новых сумм.
Губернатор Флориды Рон Десантис ранее заявлял, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США. По его мнению, Вашингтон должен добиваться мира между Москвой и Киевом. Десантис также отмечал, что США не следует предоставлять Украине такую помощь, которая потребует развертывания американских войск или позволит Украине проводить наступательные операции за пределами своих границ. Отправка истребителей F-16 и ракет большой дальности, по его словам, исключается.
Ранее телеканал CNN сообщал, что конфликт на Украине будет определяться внешними факторами, например сменой власти в США, таким образом судьба Киева может оказаться в руках американских избирателей на выборах в 2024 году.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.