https://ria.ru/20230823/plen-1891794805.html

Жителя Челябинска, 14 лет державшего в плену девушку, оставили под стражей

Жителя Челябинска, 14 лет державшего в плену девушку, оставили под стражей - РИА Новости, 23.08.2023

Жителя Челябинска, 14 лет державшего в плену девушку, оставили под стражей

Челябинский областной суд оставил под арестом до 30 сентября 2023 года Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:47

2023-08-23T16:47

2023-08-23T16:47

происшествия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

дело о похищении девушки в челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 авг – РИА Новости. Челябинский областной суд оставил под арестом до 30 сентября 2023 года Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в плену 14 лет, и убийстве женщины, сообщила в среду пресс-служба облсуда. СУСК и прокуратура региона сообщали ранее, что подозреваемый осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, где она пробыла до 30 июля 2023 года. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, а женщина смогла покинуть дом. Центральный райсуд Челябинска 1 августа арестовал Ческидова до 30 сентября. "Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Владимира Ческидова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 1 августа 2023 года, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2023 года", - говорится в сообщении. Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, уточняется в сообщении. Суд напомнил, что Ческидов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 126 (похищение человека), пунктом "б" части 2 статьи 131 (изнасилование), частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным источника РИА Новости, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и являлась его сожительницей. Кроме того, СК установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как "супругу". На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе дома.

https://ria.ru/20230811/chelyabinsk-1889528905.html

https://ria.ru/20230731/sledstvie-1887373806.html

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происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), дело о похищении девушки в челябинской области