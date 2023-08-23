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У посольства Британии проходит пикет в поддержку дипломатов России в Канаде - РИА Новости, 23.08.2023
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16:26 23.08.2023 (обновлено: 17:13 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/piket-1891786560.html
У посольства Британии проходит пикет в поддержку дипломатов России в Канаде
У посольства Британии проходит пикет в поддержку дипломатов России в Канаде - РИА Новости, 23.08.2023
У посольства Британии проходит пикет в поддержку дипломатов России в Канаде
Гражданские активисты, желающие поддержать российских дипломатов в Канаде, вышли с пикетом к посольству Великобритании, где сейчас находится канадский посол... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:26
2023-08-23T17:13
в мире
россия
мария бутина
канада
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Гражданские активисты, желающие поддержать российских дипломатов в Канаде, вышли с пикетом к посольству Великобритании, где сейчас находится канадский посол. Также поддержать дипломатов пришла член комитета ГД по международным делам Мария Бутина, передает корреспондент РИА Новости. "Ребята обратились ко мне с просьбой помочь им в распространении информации, что сейчас они выходят в защиту наших дипломатов, которые находятся в Канаде, к посольству Великобритании, где сейчас временно располагается посол Канады в России. Я не могла не откликнуться на этот призыв о помощи, потому что неоднократно видела, читала и лично общаюсь, естественно, с нашим послом, как нападают на нашу дипмиссию в Канаде, и канадская полиция не делает ничего, чтобы защитить нашего дипломата", - сказала Бутина РИА Новости. Она напомнила, что посольство России в Канаде обливали краской, в него забрасывали коктейль Молотова, а на сотрудников регулярно совершаются нападения, имеются факты агрессии в отношении семей российских дипломатов. "На призывы типа отозвать оттуда посла и забрать всю его дипмиссию я серьёзно не реагирую, потому что там находится наши соотечественники, которым по-прежнему нужна консульская, посольская помощь, поэтому, естественно, наши дипломаты там сейчас – просто герои", - сказала Бутина.
https://ria.ru/20230820/avtoprobeg-1891154815.html
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в мире, россия, мария бутина, канада
В мире, Россия, Мария Бутина, Канада
У посольства Британии проходит пикет в поддержку дипломатов России в Канаде

В Москве активисты проводят пикет в поддержку дипломатов России в Канаде

© Мария Бутина/TelegramПикет в поддержку дипломатов РФ в Канаде у здания посольства Великобритании в Москве
Пикет в поддержку дипломатов РФ в Канаде у здания посольства Великобритании в Москве
© Мария Бутина/Telegram
Пикет в поддержку дипломатов РФ в Канаде у здания посольства Великобритании в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Гражданские активисты, желающие поддержать российских дипломатов в Канаде, вышли с пикетом к посольству Великобритании, где сейчас находится канадский посол. Также поддержать дипломатов пришла член комитета ГД по международным делам Мария Бутина, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Ребята обратились ко мне с просьбой помочь им в распространении информации, что сейчас они выходят в защиту наших дипломатов, которые находятся в Канаде, к посольству Великобритании, где сейчас временно располагается посол Канады в России. Я не могла не откликнуться на этот призыв о помощи, потому что неоднократно видела, читала и лично общаюсь, естественно, с нашим послом, как нападают на нашу дипмиссию в Канаде, и канадская полиция не делает ничего, чтобы защитить нашего дипломата", - сказала Бутина РИА Новости.
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Она напомнила, что посольство России в Канаде обливали краской, в него забрасывали коктейль Молотова, а на сотрудников регулярно совершаются нападения, имеются факты агрессии в отношении семей российских дипломатов.
«
"На призывы типа отозвать оттуда посла и забрать всю его дипмиссию я серьёзно не реагирую, потому что там находится наши соотечественники, которым по-прежнему нужна консульская, посольская помощь, поэтому, естественно, наши дипломаты там сейчас – просто герои", - сказала Бутина.
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