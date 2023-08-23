У посольства Британии проходит пикет в поддержку дипломатов России в Канаде
В Москве активисты проводят пикет в поддержку дипломатов России в Канаде
© Мария Бутина/TelegramПикет в поддержку дипломатов РФ в Канаде у здания посольства Великобритании в Москве
Пикет в поддержку дипломатов РФ в Канаде у здания посольства Великобритании в Москве
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Гражданские активисты, желающие поддержать российских дипломатов в Канаде, вышли с пикетом к посольству Великобритании, где сейчас находится канадский посол. Также поддержать дипломатов пришла член комитета ГД по международным делам Мария Бутина, передает корреспондент РИА Новости.
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"Ребята обратились ко мне с просьбой помочь им в распространении информации, что сейчас они выходят в защиту наших дипломатов, которые находятся в Канаде, к посольству Великобритании, где сейчас временно располагается посол Канады в России. Я не могла не откликнуться на этот призыв о помощи, потому что неоднократно видела, читала и лично общаюсь, естественно, с нашим послом, как нападают на нашу дипмиссию в Канаде, и канадская полиция не делает ничего, чтобы защитить нашего дипломата", - сказала Бутина РИА Новости.
Она напомнила, что посольство России в Канаде обливали краской, в него забрасывали коктейль Молотова, а на сотрудников регулярно совершаются нападения, имеются факты агрессии в отношении семей российских дипломатов.
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"На призывы типа отозвать оттуда посла и забрать всю его дипмиссию я серьёзно не реагирую, потому что там находится наши соотечественники, которым по-прежнему нужна консульская, посольская помощь, поэтому, естественно, наши дипломаты там сейчас – просто герои", - сказала Бутина.