https://ria.ru/20230823/peterburzhets-1891787479.html

Мужчину, расклеивающего листовки с призывами к терроризму, отправили в СИЗО

Мужчину, расклеивающего листовки с призывами к терроризму, отправили в СИЗО - РИА Новости, 23.08.2023

Мужчину, расклеивающего листовки с призывами к терроризму, отправили в СИЗО

Житель Санкт-Петербурга, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма после расклеивания... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:30

2023-08-23T16:30

2023-08-23T16:39

происшествия

санкт-петербург

ситуация в днр и лнр

кировский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма после расклеивания листовок в Кировском районе, арестован, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федора Коновалова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма) УК РФ", - говорится в сообщении. Ранее ГСУСК по Петербургу сообщал, что 20 августа мужчина получил по интернету от неустановленного лица макеты листовок, пропагандирующих деятельность украинского военизированного объединения, признанного решением Верховного суда РФ террористической организацией. После этого он распечатал и расклеил листовки на территории Кировского района. Он был задержан, ему предъявлено обвинение. Добавляется, что по решению суда Коновалов проведет в СИЗО два месяца до 20 октября 2023 года.

https://ria.ru/20230814/kagarlitskiy-1889898779.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230802/sobchak-1887798674.html

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происшествия, санкт-петербург, ситуация в днр и лнр, кировский район, россия