https://ria.ru/20230823/perun-1891748869.html
ВСУ сообщили о разработке Киевом аналога дрона "Ланцет"
ВСУ сообщили о разработке Киевом аналога дрона "Ланцет" - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ сообщили о разработке Киевом аналога дрона "Ланцет"
Вооруженные силы Украины сообщили о разработке украинской версии дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун", в настоящее время идет масштабирование проекта. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:12
2023-08-23T14:12
2023-08-23T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины сообщили о разработке украинской версии дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун", в настоящее время идет масштабирование проекта. "Украина разрабатывает свою версию дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун". Сейчас происходит масштабирование проекта, есть четкое видение сроков и количества", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ВСУ. По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, который занимается вопросом беспилотников, есть производители, создавшие соответствующий продукт. "Сегодня "Ланцет" - это достаточно эффективное оружие. Мы анализируем статистику применения. Каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза", - приводит слова Федорова украинское издание Liga.net. Как отмечает издание, "Ланцеты" предназначены для повреждения и уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 килограммов, "Ланцет-3") и легкой (5 килограммов, "Ланцет-1") версиях. Для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов ВСУ используют экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие, а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и прочее. Предполагаемая стоимость одного "Ланцета" составляет порядка 35 тысяч долларов, утверждает издание.
https://ria.ru/20230816/drony-1890351894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ сообщили о разработке Киевом аналога дрона "Ланцет"
ВСУ сообщили о разработке Киевом дрона-камикадзе "Перун", аналога "Ланцета"
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Вооруженные силы Украины сообщили
о разработке украинской версии дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун", в настоящее время идет масштабирование проекта.
"Украина разрабатывает свою версию дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун". Сейчас происходит масштабирование проекта, есть четкое видение сроков и количества", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ВСУ.
По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова
, который занимается вопросом беспилотников, есть производители, создавшие соответствующий продукт.
"Сегодня "Ланцет" - это достаточно эффективное оружие. Мы анализируем статистику применения. Каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза", - приводит слова Федорова украинское издание Liga.net.
Как отмечает издание, "Ланцеты" предназначены для повреждения и уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 килограммов, "Ланцет-3") и легкой (5 килограммов, "Ланцет-1") версиях. Для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов ВСУ используют экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие, а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и прочее. Предполагаемая стоимость одного "Ланцета" составляет порядка 35 тысяч долларов, утверждает издание.
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