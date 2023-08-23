https://ria.ru/20230823/perun-1891748869.html

ВСУ сообщили о разработке Киевом аналога дрона "Ланцет"

ВСУ сообщили о разработке Киевом аналога дрона "Ланцет" - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ сообщили о разработке Киевом аналога дрона "Ланцет"

Вооруженные силы Украины сообщили о разработке украинской версии дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун", в настоящее время идет масштабирование проекта. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:12

2023-08-23T14:12

2023-08-23T14:12

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891748423_751:0:3507:1550_1920x0_80_0_0_bf38dc93673cdf041f2b815e13040037.png

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины сообщили о разработке украинской версии дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун", в настоящее время идет масштабирование проекта. "Украина разрабатывает свою версию дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун". Сейчас происходит масштабирование проекта, есть четкое видение сроков и количества", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ВСУ. По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, который занимается вопросом беспилотников, есть производители, создавшие соответствующий продукт. "Сегодня "Ланцет" - это достаточно эффективное оружие. Мы анализируем статистику применения. Каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза", - приводит слова Федорова украинское издание Liga.net. Как отмечает издание, "Ланцеты" предназначены для повреждения и уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 килограммов, "Ланцет-3") и легкой (5 килограммов, "Ланцет-1") версиях. Для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов ВСУ используют экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие, а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и прочее. Предполагаемая стоимость одного "Ланцета" составляет порядка 35 тысяч долларов, утверждает издание.

https://ria.ru/20230816/drony-1890351894.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, украина