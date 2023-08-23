https://ria.ru/20230823/perekhvat-1891775483.html
МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 23.08.2023
МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-29 сопроводил приближавшийся к российской границе норвежский самолет над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:56
2023-08-23T15:56
2023-08-23T16:14
безопасность
миг-29
россия
баренцево море
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 сопроводил приближавшийся к российской границе норвежский самолет над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны."Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе воздушная цель", — рассказали в ведомстве.Для ее опознавания и недопущения нарушения границы российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", — указали в министерстве.Нарушения границы не произошло.В ведомстве подчеркнули, что полет МиГ-29 выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, истребитель не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с иностранным самолетом.
https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html
https://ria.ru/20230823/perekhvat-1891629808.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, миг-29, россия, баренцево море
Безопасность, МиГ-29, Россия, Баренцево море
МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
МиГ-29 перехватил приближавшийся к российской границе норвежский самолет Р-8А
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 сопроводил приближавшийся к российской границе норвежский самолет над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.
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"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе воздушная цель", — рассказали в ведомстве.
Для ее опознавания и недопущения нарушения границы российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", — указали в министерстве.
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Нарушения границы не произошло.
В ведомстве подчеркнули, что полет МиГ-29 выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, истребитель не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с иностранным самолетом.
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