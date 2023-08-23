https://ria.ru/20230823/perekhvat-1891775483.html

МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 23.08.2023

МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-29 сопроводил приближавшийся к российской границе норвежский самолет над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:56

2023-08-23T15:56

2023-08-23T16:14

безопасность

миг-29

россия

баренцево море

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 сопроводил приближавшийся к российской границе норвежский самолет над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны."Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе воздушная цель", — рассказали в ведомстве.Для ее опознавания и недопущения нарушения границы российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", — указали в министерстве.Нарушения границы не произошло.В ведомстве подчеркнули, что полет МиГ-29 выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, истребитель не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с иностранным самолетом.

https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html

https://ria.ru/20230823/perekhvat-1891629808.html

россия

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, миг-29, россия, баренцево море