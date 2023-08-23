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МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 23.08.2023
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15:56 23.08.2023 (обновлено: 16:14 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/perekhvat-1891775483.html
МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 23.08.2023
МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-29 сопроводил приближавшийся к российской границе норвежский самолет над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:56
2023-08-23T16:14
безопасность
миг-29
россия
баренцево море
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 сопроводил приближавшийся к российской границе норвежский самолет над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.&quot;Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе воздушная цель&quot;, — рассказали в ведомстве.Для ее опознавания и недопущения нарушения границы российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", — указали в министерстве.Нарушения границы не произошло.В ведомстве подчеркнули, что полет МиГ-29 выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, истребитель не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с иностранным самолетом.
https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html
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безопасность, миг-29, россия, баренцево море
Безопасность, МиГ-29, Россия, Баренцево море
МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

МиГ-29 перехватил приближавшийся к российской границе норвежский самолет Р-8А

© РИА Новости / Александр ВильфИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель МиГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 сопроводил приближавшийся к российской границе норвежский самолет над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.
«

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе воздушная цель", — рассказали в ведомстве.

Для ее опознавания и недопущения нарушения границы российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", — указали в министерстве.
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Нарушения границы не произошло.
В ведомстве подчеркнули, что полет МиГ-29 выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, истребитель не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с иностранным самолетом.
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