https://ria.ru/20230823/pedsovet-1891760736.html

Министр просвещения наградил учителей на педсовете в Запорожской области

Министр просвещения наградил учителей на педсовете в Запорожской области - РИА Новости, 23.08.2023

Министр просвещения наградил учителей на педсовете в Запорожской области

На августовском педагогическом совете работников образовательных организаций Запорожской области обсудили подготовку к новому учебному году и использование... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:02

2023-08-23T15:02

2023-08-23T15:06

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. На августовском педагогическом совете работников образовательных организаций Запорожской области обсудили подготовку к новому учебному году и использование современных методических решений и технологий в учебном процессе. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова."Нет ничего более важного для будущего нашей страны, чем воспитывать подрастающее поколение. От того, во что будут верить ваши ученики, чего они будут стремиться достичь и чему они посвятят свою жизнь, зависит благополучие России", – обратился к педагогам Сергей Кириенко.Сергей Кравцов отметил, что педагоги региона проделали большую работу и смогли наладить учебный и воспитательный процесс в школах."Прежде всего, хочу еще раз поблагодарить учителей Запорожья за их героический труд, за мужество и самоотверженность. Уверен, что именно про вас будут писать в новых учебниках истории нашей страны. Со своей стороны мы готовы сделать все для того, чтобы ваша работа была интересной и комфортной. Обновляются школы, в них поступают новое оборудование и современные учебники. Но самое главное – в школы возвращаются дети. И мы верим, что их учебная жизнь будет насыщена яркими событиями", – подчеркнул Сергей Кравцов.Министр просвещения вручил нагрудный знак "За верность профессии" директору Константиновской школы № 3 Мелитопольского района Нине Ворониной.Почетные грамоты Минпросвещения России получили директор школы № 16 города Бердянска Ольга Беляева, директор школы № 11 города Бердянска Татьяна Луговая, директор школы "Скифия" города Каменки-Днепровской Екатерина Бескоровайная.Восемь педагогов региона получили Благодарственные письма Минпросвещения России.В ходе визита в регион Сергей Кириенко и Сергей Кравцов проверили готовность школ Запорожской области к новому учебному году. В школе села Константиновка, где проходил августовский педсовет, 1 сентября откроется первый кадетский класс Росгвардии. Здесь уже завершились ремонт и поставка учебного оборудования для кабинетов химии, физики и биологии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор