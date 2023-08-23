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Министр просвещения наградил учителей на педсовете в Запорожской области - РИА Новости, 23.08.2023
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Год педагога и наставника
 
15:02 23.08.2023 (обновлено: 15:06 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/pedsovet-1891760736.html
Министр просвещения наградил учителей на педсовете в Запорожской области
Министр просвещения наградил учителей на педсовете в Запорожской области - РИА Новости, 23.08.2023
Министр просвещения наградил учителей на педсовете в Запорожской области
На августовском педагогическом совете работников образовательных организаций Запорожской области обсудили подготовку к новому учебному году и использование... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:02
2023-08-23T15:06
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
сн_образование
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. На августовском педагогическом совете работников образовательных организаций Запорожской области обсудили подготовку к новому учебному году и использование современных методических решений и технологий в учебном процессе. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова."Нет ничего более важного для будущего нашей страны, чем воспитывать подрастающее поколение. От того, во что будут верить ваши ученики, чего они будут стремиться достичь и чему они посвятят свою жизнь, зависит благополучие России", – обратился к педагогам Сергей Кириенко.Сергей Кравцов отметил, что педагоги региона проделали большую работу и смогли наладить учебный и воспитательный процесс в школах."Прежде всего, хочу еще раз поблагодарить учителей Запорожья за их героический труд, за мужество и самоотверженность. Уверен, что именно про вас будут писать в новых учебниках истории нашей страны. Со своей стороны мы готовы сделать все для того, чтобы ваша работа была интересной и комфортной. Обновляются школы, в них поступают новое оборудование и современные учебники. Но самое главное – в школы возвращаются дети. И мы верим, что их учебная жизнь будет насыщена яркими событиями", – подчеркнул Сергей Кравцов.Министр просвещения вручил нагрудный знак "За верность профессии" директору Константиновской школы № 3 Мелитопольского района Нине Ворониной.Почетные грамоты Минпросвещения России получили директор школы № 16 города Бердянска Ольга Беляева, директор школы № 11 города Бердянска Татьяна Луговая, директор школы "Скифия" города Каменки-Днепровской Екатерина Бескоровайная.Восемь педагогов региона получили Благодарственные письма Минпросвещения России.В ходе визита в регион Сергей Кириенко и Сергей Кравцов проверили готовность школ Запорожской области к новому учебному году. В школе села Константиновка, где проходил августовский педсовет, 1 сентября откроется первый кадетский класс Росгвардии. Здесь уже завершились ремонт и поставка учебного оборудования для кабинетов химии, физики и биологии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор

Министр просвещения наградил учителей на педсовете в Запорожской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПросветительский марафон "Знание"
Просветительский марафон Знание - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. На августовском педагогическом совете работников образовательных организаций Запорожской области обсудили подготовку к новому учебному году и использование современных методических решений и технологий в учебном процессе. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.
"Нет ничего более важного для будущего нашей страны, чем воспитывать подрастающее поколение. От того, во что будут верить ваши ученики, чего они будут стремиться достичь и чему они посвятят свою жизнь, зависит благополучие России", – обратился к педагогам Сергей Кириенко.
Сергей Кравцов отметил, что педагоги региона проделали большую работу и смогли наладить учебный и воспитательный процесс в школах.
"Прежде всего, хочу еще раз поблагодарить учителей Запорожья за их героический труд, за мужество и самоотверженность. Уверен, что именно про вас будут писать в новых учебниках истории нашей страны. Со своей стороны мы готовы сделать все для того, чтобы ваша работа была интересной и комфортной. Обновляются школы, в них поступают новое оборудование и современные учебники. Но самое главное – в школы возвращаются дети. И мы верим, что их учебная жизнь будет насыщена яркими событиями", – подчеркнул Сергей Кравцов.
Министр просвещения вручил нагрудный знак "За верность профессии" директору Константиновской школы № 3 Мелитопольского района Нине Ворониной.
Почетные грамоты Минпросвещения России получили директор школы № 16 города Бердянска Ольга Беляева, директор школы № 11 города Бердянска Татьяна Луговая, директор школы "Скифия" города Каменки-Днепровской Екатерина Бескоровайная.
Восемь педагогов региона получили Благодарственные письма Минпросвещения России.
В ходе визита в регион Сергей Кириенко и Сергей Кравцов проверили готовность школ Запорожской области к новому учебному году. В школе села Константиновка, где проходил августовский педсовет, 1 сентября откроется первый кадетский класс Росгвардии. Здесь уже завершились ремонт и поставка учебного оборудования для кабинетов химии, физики и биологии.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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