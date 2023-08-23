https://ria.ru/20230823/otstuplenie-1891852052.html
"Бегство армии за Днепр". Зеленский получил тревожные новости с фронта
"Бегство армии за Днепр". Зеленский получил тревожные новости с фронта - РИА Новости, 23.08.2023
"Бегство армии за Днепр". Зеленский получил тревожные новости с фронта
Украинской армии придется установить линию обороны по Днепру из-за потери значительной части людей и боевой техники, заявил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T21:17
2023-08-23T21:17
2023-08-23T21:23
политика
запорожье
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
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россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украинской армии придется установить линию обороны по Днепру из-за потери значительной части людей и боевой техники, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Украинцам придется снять войска с Запорожья и перенести на другие направления, чтобы закрыть бреши", — напомнил эксперт.По его мнению, в этой ситуации россияне введут в бой свои главные ударные силы и обвалят фронт. ВСУ придется перейти к тактике мобильной обороны, но она не сработает из-за нехватки ресурсов и оружия, полагает специалист.В конечном итоге атака российской армии на всем протяжении фронта приведет к стратегическому отступлению украинских сил за Днепр для сохранения оставшейся части подразделений, спрогнозировал Риттер.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230823/kharkov-1891829597.html
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политика, запорожье, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, россия
Политика, Запорожье, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Бегство армии за Днепр". Зеленский получил тревожные новости с фронта
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ придется отступить за Днепр из-за удара России