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Правнук Манделы заявил, что отношения ЮАР и России должны быть тесными

Правнук Манделы заявил, что отношения ЮАР и России должны быть тесными - РИА Новости, 23.08.2023

Правнук Манделы заявил, что отношения ЮАР и России должны быть тесными

Отношения между Южно-Африканской Республикой и Россией должны быть более тесными, такое мнение выразил правнук Нельсона Манделы, глава молодежной организации по РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T21:12

2023-08-23T21:12

2023-08-23T21:12

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россия

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ЙОХАННЕСБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Отношения между Южно-Африканской Республикой и Россией должны быть более тесными, такое мнение выразил правнук Нельсона Манделы, глава молодежной организации по инновациям в южноафриканской партии Африканский национальный конгресс Маибуе в беседе с РИА Новости. "Я считаю, что отношения между Южной Африкой и Россией должны быть более тесными. Не нужно забывать, что во время борьбы (ЮАР) за освобождение Россия поддерживала нас", - заявил правнук Манделы. Маибуе также отметил, что Россия никогда не притесняла африканские народы.

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в мире, россия, нельсон мандела, юар, здоровье - общество