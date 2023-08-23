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Правнук Манделы заявил, что отношения ЮАР и России должны быть тесными - РИА Новости, 23.08.2023
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21:12 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/otnosheniya-1891851555.html
Правнук Манделы заявил, что отношения ЮАР и России должны быть тесными
Правнук Манделы заявил, что отношения ЮАР и России должны быть тесными - РИА Новости, 23.08.2023
Правнук Манделы заявил, что отношения ЮАР и России должны быть тесными
Отношения между Южно-Африканской Республикой и Россией должны быть более тесными, такое мнение выразил правнук Нельсона Манделы, глава молодежной организации по РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T21:12
2023-08-23T21:12
в мире
россия
нельсон мандела
юар
здоровье - общество
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ЙОХАННЕСБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Отношения между Южно-Африканской Республикой и Россией должны быть более тесными, такое мнение выразил правнук Нельсона Манделы, глава молодежной организации по инновациям в южноафриканской партии Африканский национальный конгресс Маибуе в беседе с РИА Новости. "Я считаю, что отношения между Южной Африкой и Россией должны быть более тесными. Не нужно забывать, что во время борьбы (ЮАР) за освобождение Россия поддерживала нас", - заявил правнук Манделы. Маибуе также отметил, что Россия никогда не притесняла африканские народы.
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в мире, россия, нельсон мандела, юар, здоровье - общество
В мире, Россия, Нельсон Мандела, ЮАР, Здоровье - Общество
Правнук Манделы заявил, что отношения ЮАР и России должны быть тесными

Правнук Манделы заявил, что отношения ЮАР и России должны быть более тесными

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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ЙОХАННЕСБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Отношения между Южно-Африканской Республикой и Россией должны быть более тесными, такое мнение выразил правнук Нельсона Манделы, глава молодежной организации по инновациям в южноафриканской партии Африканский национальный конгресс Маибуе в беседе с РИА Новости.
«
"Я считаю, что отношения между Южной Африкой и Россией должны быть более тесными. Не нужно забывать, что во время борьбы (ЮАР) за освобождение Россия поддерживала нас", - заявил правнук Манделы.
Маибуе также отметил, что Россия никогда не притесняла африканские народы.
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